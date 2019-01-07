Трагедия в квест-комнате в Польше: владелец бесконечно сожалеет, но вины не признает

В связи со страшной трагедией, произошедшей в польском городе Кошалин в пятницу, 4 января, когда при прохождении игрового квеста при пожаре погибли пять подростков, задержан 28-летний мужчина. Он обвиняется в преднамеренном нарушении пожарной безопасности в помещениях развлекательного центра и непреднамеренном убийстве пяти человек, сообщает Русский TVNET со ссылкой на SKY.
Подозреваемый Милош С. не позаботился о том, чтобы у посетителей escape room был доступ к аварийному выходу, по которому в случае пожара могли бы выбраться девушки.
Трупы пяти 15-летних девочек были найдены в закрытой комнате, которая не горела, но находилась недалеко от помещений, охваченных огнем, сообщила полиция.
Самой вероятной причиной пожара рассматривается утечка газа. Предположительно, девушки скончались от удушья.
Они прибыли в развлекательный комплекс, чтобы отметить день рождения и отдохнуть, написали польские СМИ.
Первое сообщение о пожаре было получено около 17:00 и в тот момент, очевидно, девочки уже не могли выбраться из помещений.
Позднее Пожарная служба Польши сообщила, что в здании не соблюдаются правила пожарной безопасности. В помещениях не было аварийного выхода, а электрические кабеля были установлены слишком близко к легковоспламеняющимся материалам.
Подозреваемый «бесконечно переживает» гибель девочек, но опровергает выдвинутые против него обвинения, сообщил адвокат Милоша С.
Максимальный срок, который грозит мужчине в случае обвинительного приговора, - восемь лет тюрьмы.
Принцип escape room - участников закрывают в комнате или доме, из которого они должны выбраться в течение часа путем разгадывания различных заданий.
В Польше более тысячи подобных развлекательных мест. После трагедии должностные лица призвали к более строгому контролю пожарной безопасности.