Нарвский колледж дышит на ладан

Руководство Тартуского университета признает, что без дополнительных финансов не сможет и дальше содержать три своих колледжа. «Закрытие Нарвского колледжа откроет ящик Пандоры. Я считаю, что это не нужно никому»,- сказала Postimees руководитель колледжа Май-Лийс Палгинымм.
В ушедшем году центр Ида-Вирумаа – Нарва – вероятнее всего, находился под самым пристальным вниманием, чем когда-либо ранее. Нарва решила побороться за титул культурной столицы Европы, поприветствовала открытие театрального центра Vaba Lava и приняла летом гостей самой популярной постановки «Кремлевские соловьи» со всей Эстонии. Вишенкой на торте успешного года стал переезд президента Керсти Кальюлайд вместе с канцелярией на целый месяц для работы в Нарве.
Теперь весь этот компот стал одной из причин, почему Тартуский университет просит у руководства страны дополнительные деньги. «Тартуский университет признает свою неспособность в одиночку содержать Нарвский колледж»,- написал недавно ректор Тоомас Ассер министру образования Майлис Репс.
Сложности университет объясняет сокращением количества студентов. Одной только дотации на деятельность, выдаваемой университетам, больше не хватает, поскольку колледж выполняет в Нарве и своего рода роль посольства. Министерство образования не спорит, а напротив – по мнению министерства, кроме образовательной роли колледж выполняет и важную региональную роль.
Но эта роль стоит денег, и теперь возник вопрос – откуда эти деньги должны прийти. Ответа пока нет.
«У Нарвского колледжа, конечно, намного более широкая роль, чем предоставление образования, - признал декан области социальных наук Тартуского университета Рауль Эаметс. – Если государство хочет, чтобы университет одновременно занимался и региональной политикой, то оно должно выделять на это деньги. Занятие этой политикой за деньги от образования университету не под силу».
Колледжи усыхают
Тартуский университет уже подсчитал, что критической чертой являются 500 студентов колледжа. Это даже с натяжкой – по словам Эаметса, обеспокоенность возникает уже тогда, когда количество студентов снижается ниже отметки в 700 человек.
«В действительности кризис уже наступил, и университет должен всерьез решить, продолжать ли, и как. По-старому уже не получится»,- сказал декан.
Если количество студентов опустится ниже 500, колледж уже не получится содержать финансово. Содержание колледжа за пределами университета затратнее и потому, что преподаватели приезжают читать лекции из Таллинна и Тарту.
Исполняющая обязанности директора Нарвского колледжа Май-Лийс Палгинымм объяснила, что если бы все студенты заканчивали обучение в номинальное время и не брали время от времени учебный отпуск, уже сейчас количество студентов было бы лишь на несколько человек больше 500.
Мест для экономии больше не осталось: «По простым подсчетам было бы разумно сократить набор специальностей и закрыть часть дополнительных специальностей,- говорит Палгинымм. – Но, например, в обучении учителей нельзя закрывать специальность – учитель эстонского языка – по той лишь причине, что она не очень популярна. Это безответственно».
По словам Палгинымм, уже теперь колледж во многом работает из чувства миссии: «Я вижу, что люди делают значительно больше, чем написано в должностной инструкции. К счастью, я считаю, что руководство нашей страны достаточно разумно, и они понимают, что Нарвский колледж закрывать нельзя. С позиции государства это было бы неверным шагом и открыло бы ящик Пандоры. И я считаю, что этого никто не хочет».
Плоды реформы
Что же пошло не так? По словам декана Рауля Эаметса, свою роль сыграла демографическая ситуация, но это не единственная причина. Как Палгинымм, так и Эаметс считаю, что основная вина лежит на реформе высшего образования 2013 года, когда высшее образование сделали бесплатным. Это поставило университеты в полную зависимость от дотации на деятельность, выделяемой государством.
После реформы количество студентов Нарвского колледжа сократилось на пару сотен, в Вильянди и Пярну еще больше.
«И хотя идея бесплатного высшего образования была очень хорошей, – вместо того, чтобы работать, студенты могли бы сосредоточиться на учебе – жизнь скорее показывает то, что все больше студентов работают и учатся одновременно. Просто само общество движется в этом направлении», - признала Палгинымм.
Именно работающие люди, то есть совершеннолетние ученики – это важная целевая группа для Нарвского колледжа. Обязанность получить 30 баллов, сопряженных с бесплатным высшим образованием, не всем под силу.
«Если студент с этим не справляется и видит, что должен платить университету какие-то деньги, то он скорее эксматрикулируется»,- говорит Палгинымм.
Цена удержания колледжей на плаву Тартуским университетом уже подсчитана. Нарве нужно полумиллионное вливание, Пярну – 200 000 и Вильянди – 100 000 евро.
Руководитель отдела высшего образования Министерства образования Маргус Хайдак говорит, что будущее финансирования высшего образования обсуждалось с ректорами. Он согласился, что роль регионального колледжа не заключается лишь в обучении, и деньги на исполнение дополнительных задач должно найти государство.
«Министерство образования и науки сейчас не может отдельно поддержать региональные колледжи,- сказал Хайдак. – Но мы договорились с ректорами, что во время следующего обсуждения бюджетной стратегии министерство подаст дополнительное ходатайство о финансировании высшего образования».
У колледжей TalTech все хорошо
Яак Аавиксоо.
Eero Vabamägi
И у Таллиннского технического университета есть три колледжа. В Вирумааском колледже учатся 542, в Тартуском колледже – 395 и в Куурессаареском колледже – 191 студент.
По оценке ректора ТТУ Яака Аавиксоо (который в 2013 году как министр образования от партии Исамаа и Республика претворял в жизнь реформу высшего образования), финансирование университетов работает хорошо.
«Деньги, выделяемые в виде дотации на деятельность, университеты распределяют между своими колледжами и при эффективной хозяйственной деятельности TalTech смог даже развить свои колледжи в Кохтла-Ярве и Тарту»,- сказал Аавиксоо. Единственным проблемным местом был Куурессаареский колледж, который реорганизовали в учебный пункт Эстонской Морской академии. Но будущее у тамошней учебной программы мелкого судостроения, как заверил Аавиксоо, все же есть. По его оценке, прежде всего, нужно увеличить дотацию на деятельность на сумму, сравнимую с инфляцией и ростом зарплат.
«Если государство ждет от колледжей чего-то большего, чем обычная академическая деятельность, то, конечно, нужны дополнительные деньги»,- сказал Аавиксоо.
Но это, как считает он, нельзя взять из средств, предусмотренных Министерством образования и науки на высшее образование. Деньги нужно брать из соответствующих государственных программ, например, из бюджета региональной политики.
«Заслуживало бы крайнего сожаления, если бы попавшие в сложности или нежизнеспособные учебные заведения начали финансировать так, что сократилось бы общее финансирование университетов»,- добавил ректор ТТУ.
Но если такое образовательно-политическое решение все же будет принято, по оценке Аавиксоо, нужно будет сделать финансирование более прозрачным, равным для всех колледжей и отвечающим законам.