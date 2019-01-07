Нарвский колледж дышит на ладан

У колледжей TalTech все хорошо

Яак Аавиксоо. Eero Vabamägi

И у Таллиннского технического университета есть три колледжа. В Вирумааском колледже учатся 542, в Тартуском колледже – 395 и в Куурессаареском колледже – 191 студент.

По оценке ректора ТТУ Яака Аавиксоо (который в 2013 году как министр образования от партии Исамаа и Республика претворял в жизнь реформу высшего образования), финансирование университетов работает хорошо.

«Деньги, выделяемые в виде дотации на деятельность, университеты распределяют между своими колледжами и при эффективной хозяйственной деятельности TalTech смог даже развить свои колледжи в Кохтла-Ярве и Тарту»,- сказал Аавиксоо. Единственным проблемным местом был Куурессаареский колледж, который реорганизовали в учебный пункт Эстонской Морской академии. Но будущее у тамошней учебной программы мелкого судостроения, как заверил Аавиксоо, все же есть. По его оценке, прежде всего, нужно увеличить дотацию на деятельность на сумму, сравнимую с инфляцией и ростом зарплат.

«Если государство ждет от колледжей чего-то большего, чем обычная академическая деятельность, то, конечно, нужны дополнительные деньги»,- сказал Аавиксоо.

Но это, как считает он, нельзя взять из средств, предусмотренных Министерством образования и науки на высшее образование. Деньги нужно брать из соответствующих государственных программ, например, из бюджета региональной политики.

«Заслуживало бы крайнего сожаления, если бы попавшие в сложности или нежизнеспособные учебные заведения начали финансировать так, что сократилось бы общее финансирование университетов»,- добавил ректор ТТУ.

Но если такое образовательно-политическое решение все же будет принято, по оценке Аавиксоо, нужно будет сделать финансирование более прозрачным, равным для всех колледжей и отвечающим законам.