«Происходит дегуманизация человеческой личности»: патриарх Кирилл призывает не становиться рабами гаджетов

"Что такое алкоголик? Человек, лишенный свободы, он не может жить без употребления алкоголя. Наркотики, гаджеты - вот, с одной стороны, ведь дьявол очень мудро действует. Вот вам игрушка, которая дает вам безграничную свободу: нет расстояния, все вот на вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми, устанавливайте личные отношения. Ну что может быть лучше!" - сказал патриарх в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

В итоге, по его словам, человек, поглощенный этой технологией, уходит из реальной жизни в виртуальную реальность, которая и "становится его жизнью, причем он там больше, чем он вне", и происходит "дегуманизация человеческой личности".

Патриарх Кирилл обеспокоен и другой стороной вопроса, а именно тем, что всемирная сеть гаджетов сегодня дает возможность осуществлять, как он выразился, "вселенский контроль над человеческим родом".

"А завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире!" - сказал предстоятель Русской церкви.

По его словам, с точки зрения христианства, "контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста".

"Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис", - считает патриарх Кирилл.

При этом он пояснил, что не является категорическим противником гаджетов, как таковых, но просит не забывать слова апостола Павла: "Все испытайте и хорошего держитесь."