Пн, 7.01.2019
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Экс-капитана «Барселоны» Иньесту обвинили в расизме

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Spain's Andres Iniesta gestures to his teammates during the round of 16 match between Spain and Russia at the 2018 soccer World Cup at the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia, Sunday, July 1, 2018. (AP Photo/Manu Fernandez)

ФОТО: Manu Fernandez / AP

Бывшего капитана каталонской «Барселоны» и нынешнего полузащитника японского «Виссел Кобе» Андреса Иньесту обвинили в расизме, передает «Советский спорт».

Экс-хавбек испанского клуба опубликовал в Instagram фото, на котором он и его близкие облачены в костюмы героев Евангелия. Два друга футболиста перевоплотились в персонажей с черной кожей, что и вызвало негодование пользователей социальной сети.

«Это расизм», — заявил один из подписчиков.

Другие согласились с обвинениями.

«Отвратительно. Немедленно убери это фото, крыса», — написано в комментариях под фото.

До этого в подобных скандалах фигурировали нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, а также игрок «Данди Юнайтед» Джейми Робсонн.

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