Экс-капитана «Барселоны» Иньесту обвинили в расизме
7 января 2019, 11:55
Бывшего капитана каталонской «Барселоны» и нынешнего полузащитника японского «Виссел Кобе» Андреса Иньесту обвинили в расизме, передает «Советский спорт».
Экс-хавбек испанского клуба опубликовал в Instagram фото, на котором он и его близкие облачены в костюмы героев Евангелия. Два друга футболиста перевоплотились в персонажей с черной кожей, что и вызвало негодование пользователей социальной сети.
«Это расизм», — заявил один из подписчиков.
Другие согласились с обвинениями.
«Отвратительно. Немедленно убери это фото, крыса», — написано в комментариях под фото.
До этого в подобных скандалах фигурировали нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, а также игрок «Данди Юнайтед» Джейми Робсонн.