Лидер одной из партий Эстонии распространял порнографию

Entusiast TV, без дополнительной платы включенный в пакеты крупнейших телекоммуникационных компаний, в основном заполняет эфир платными услугами прямой линии знахарей и прочих специалистов в области эзотерики и самопознания. В остальное время там показывают всевозможные видеоклипы без комментариев в стиле «Возможно только в России», пишет Postimees.

Ночью 6 декабря по телеканалу показывали нечто такое, что, согласно закону Эстонии, запрещено. В первую очередь с целью защиты детей. На этот раз там транслировалось самое обычное порно: устроившаяся на диване женщина в откровенных нарядах (она же ведущая программы - прим. ред.) комментировала демонстрируемый на заднем фоне процесс совокупления.

Мадис Сютт рассказал Postimees, что передача с таким контентом с разными ведущими выходила в эфир четыре раза, до того, как ее решили убрать из сетки вещания. «Целью было развлечение, а уместные комментарии ведущей должны были пояснять зрителю содержание», - объяснил он.

Он отметил, что передача выходила в эфир с пометкой 18+, случалось это по средам в 23:00. На прошлой неделе телеканал решил закрыть программу, и, по словам Сютта, это не было связано с повышенным интересом журналистов к Entusiast TV.

В законах Эстонии четко прописано, что такое порнография, и какие существуют ограничения при ее распространении. В них сказано, что порнография - это такой способ изображения, когда на передний план выносятся половые акты, причем грубо и навязчиво, а какие-либо человеческие отношения остаются где-то в стороне или на заднем плане.

Здесь же можно вспомнить Закон об оказании медиауслуг, который говорит о том, что поставщик телевизионных услуг не должен транслировать передачи, вредящие физическому, духовному или нравственному развитию несовершеннолетних. Прежде всего, это программы, содержащие порнографию.

Министерство культуры имеет ясную позицию по этому вопросу. «Порнография вообще не допустима», - заявил пресс-секретарь министерства Меэлис Компус.