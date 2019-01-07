ФОТО: Digitark

Душа каждого смартфона заключена в его программном обеспечении, что в значительной степени определяет количество функций и их удобство для пользователя. Естественно, что с обновлением телефонов модернизируется и их операционная система, вот и Android, самая популярная среди оригинальных ОС, недавно получила 9 версию. Автор техноблога Telia Digitark предлагает обсудить, что привнесет в нашу жизнь обновленный вариант, получивший название Pie.

Меньше физических кнопок

Разработчики Android 9 явно ориентировались на смартфоны последних поколений, экраны которых занимают максимальную площадь устройства при отсутствии физических кнопок. Поэтому перемещение по их меню происходит только с помощью экрана, и в новой версии Android в ряде функций для максимального удобства отказались не только от физических, но и от виртуальных кнопок. Так, например, вы не увидите клавиши последних открытых приложений, а перемещение происходит только при помощи свайпов. Движением снизу вверх вы откроете список приложений, а свайп влево-вправо поможет найти нужную иконку.

В первое время новый подход заставит вас разучивать новые движения, но вы быстро переучитесь. Те, кто не сможет привыкнуть, получат возможность отключить эту функцию и вернуть на нижний край экрана любимые виртуальные кнопки. Говоря о кнопках, следует также упомянуть об изменившейся логике регулировки звука. А именно, нажатие на боковые кнопки телефона в обычном состоянии меняет громкость звука, а не громкость телефонного звонка, как это было до сих пор.

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