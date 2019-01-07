Пн, 7.01.2019
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Ливерпульское издание: продажа Клавана в «Кальяри» была верным решением

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Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ja Ragnar Klavan.

ФОТО: Nigel French / PA Wire/PA Images

Издание Liverpool Echo, активно следящее за происходящем в футбольном клубе «Ливерпуль», проанализировало, как сказался отъезд Эмре Джана, Филипе Коутиньо и прочих игроков на игре команды, пишет Postimees.

Среди прочих «Ливерпуль» отказался от услуг капитана сборной Эстонии Рагнара Клавана. Эстонского защитника, проведшего в команде два сезона, продали более чем за два миллиона евро в итальянский «Кальяри».

«Оправдала ли себя продажа Клавана? Да. Хорошо зарекомендовавший себя Джо Гомез обеспечил себе место в старте в паре с другим центральным защитником Вирджилом Ван Дейком в центре обороны. Деян Ловрен и Жоэль Матип являются их главными сменщиками. Также неплохо себя проявили молодые игроки вроде Конора Мастерсона и Натаниэля Филиппса. У Юргена Клоппа хорошо укомплектованный центр обороны», - пишет Liverpool Echo.

Имела ли продажа Клавана хорошие последствия для него самого? Надо полагать, что все сложилось не хуже, чем он предполагал. Клаван сыграл за «Кальяри» 10 игр, но из-за полученной перед Рождеством травмы он пропустил несколько игр.

Кроме Коутиньо, Джана и Лкавана, «Ливерпуль» также расстался с Мамаду Сако, Дэнни Уордом, Дэнни Ингсом и Лорисом Карриусом.

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