Тынис Саартс: программа EKRE перекошена влево

«Конечно, результаты исследований не показывают для EKRE 30 мест в парламенте. На местных выборах было видно, что хотя поддержка партии была достаточно большой, они не смогли реализовать свой потенциал в полном объеме и, прежде всего, по причине слабого списка.

Но EKRE, конечно, нужно похвалить за то, что по сравнению с избирательной программой 2015 года, которая практически умещалась на одну страничку, в этот раз они вышли с намного более длинной, основательной и профессиональной избирательной платформой. Остается, правда, вопрос, насколько предложенные обещания выполнимы и реалистичны.

Это выглядит так, что, как и у других европейских праворадикальных и популистских партий (Шведские демократы, Истинные финны, Альтернатива для Германии, Народный фронт Франции и так далее) правые позиции не означают социально-экономическую правизну. Часть из них в социально-экономических вопросах остаются правыми, другие – левыми, а часть вообще очень сложно определить. Мне кажется, что, то же самое относится и к EKRE.

В программе EKRE превалирует левый уклон, что государство должно всячески заботиться о гражданах и предлагать благополучие (повышение пенсий в два раза, щедрая поддержка регионального развития, качественные медицинские услуги для всех и так далее). С другой стороны, EKRE хочет ввести ряд налоговых льгот и те, кто внимательно прочел программу, понимают, что от этого больше всего выиграют мелкие предприниматели и сильный средний класс. Снижение налогов для продвижения предпринимательства – это классическая схема правого либерального рынка.

Экономика в программе EKRE занимает первое место, а это показывает, что EKRE замечательно почувствовала, что их избиратель – это живущий вне крупных городов, не особо богатый и экономически неуверенный эстонец. Прежде всего, на эту целевую группу направлены все эти щедрые социально-экономические обещания и налоговые льготы.

Особое давление в программе оказывается на региональную политику. Явно видно, что EKRE работает во имя того, чтобы перетянуть к себе избирателей старого Народного союза и расширить круг своих избирателей.

EKRE стала более политики профессиональной, но затратность их обещаний явно превышает доходы. Где взять деньги на двойное повышение пенсий и резкое увеличение расходов на оборону – особенно, если снизить разные налоги? Этого в программе вычитать невозможно. Планирует ли EKRE брать кредиты на покрытие текущих расходов и превратить Эстонию в Грецию? Если так, то об этом нужно четко сказать.

Нужно обратить внимание на предложение, которое говорит об отправке назад беженцев: «Поможем в восстановлении пострадавших от войн регионов, отправив туда назад находящихся в Эстонии беженцев».