Тынис Саартс: программа EKRE перекошена влево

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) задался целью получить 30 мест в Рийгикогу. По оценке политолога Тыниса Саартса, такой результат на выборах партии не светит, пишет Postimees.
«Конечно, результаты исследований не показывают для EKRE 30 мест в парламенте. На местных выборах было видно, что хотя поддержка партии была достаточно большой, они не смогли реализовать свой потенциал в полном объеме и, прежде всего, по причине слабого списка.
Но EKRE, конечно, нужно похвалить за то, что по сравнению с избирательной программой 2015 года, которая практически умещалась на одну страничку, в этот раз они вышли с намного более длинной, основательной и профессиональной избирательной платформой. Остается, правда, вопрос, насколько предложенные обещания выполнимы и реалистичны.
Это выглядит так, что, как и у других европейских праворадикальных и популистских партий (Шведские демократы, Истинные финны, Альтернатива для Германии, Народный фронт Франции и так далее) правые позиции не означают социально-экономическую правизну. Часть из них в социально-экономических вопросах остаются правыми, другие – левыми, а часть вообще очень сложно определить. Мне кажется, что, то же самое относится и к EKRE.
В программе EKRE превалирует левый уклон, что государство должно всячески заботиться о гражданах и предлагать благополучие (повышение пенсий в два раза, щедрая поддержка регионального развития, качественные медицинские услуги для всех и так далее). С другой стороны, EKRE хочет ввести ряд налоговых льгот и те, кто внимательно прочел программу, понимают, что от этого больше всего выиграют мелкие предприниматели и сильный средний класс. Снижение налогов для продвижения предпринимательства – это классическая схема правого либерального рынка.
Экономика в программе EKRE занимает первое место, а это показывает, что EKRE замечательно почувствовала, что их избиратель – это живущий вне крупных городов, не особо богатый и экономически неуверенный эстонец. Прежде всего, на эту целевую группу направлены все эти щедрые социально-экономические обещания и налоговые льготы.
Особое давление в программе оказывается на региональную политику. Явно видно, что EKRE работает во имя того, чтобы перетянуть к себе избирателей старого Народного союза и расширить круг своих избирателей.
EKRE стала более политики профессиональной, но затратность их обещаний явно превышает доходы. Где взять деньги на двойное повышение пенсий и резкое увеличение расходов на оборону – особенно, если снизить разные налоги? Этого в программе вычитать невозможно. Планирует ли EKRE брать кредиты на покрытие текущих расходов и превратить Эстонию в Грецию? Если так, то об этом нужно четко сказать.
Нужно обратить внимание на предложение, которое говорит об отправке назад беженцев: «Поможем в восстановлении пострадавших от войн регионов, отправив туда назад находящихся в Эстонии беженцев».
Мы можем быть против беженцев и миграции, но где-то проходит граница хорошего вкуса, которую нельзя преступать. Этим предложением EKRE сообщает, что для них чужда человечность, и что они считают нормальным под вывеской национализма иронизировать над страданиями, насилием и геноцидом. В следующей программе мы прочитаем и шутки над холокостом?
Что касается избирательного списка EKRE, то не отвечает действительности тот факт, что EKRE не может предложить известных имен, кроме Хельме. Практически в каждом избирательном округе номером один идет весьма известный политик или общественный деятель (за исключением, может быть некоторых регионов юга Эстонии). Но второе и третье имена списка совершенно незнакомы, а это показывает, что скамейка EKRE по сравнению со старыми партиями по-прежнему крайне короткая».
Предвыборные обещания EKRE
- Заставим расти зарплаты и пенсии. Благодаря снижению налогов, средняя эстонская семья получит на руки в год почти 1000 евро!
- Снизим акцизы на топливо и алкоголь до уровня, который вернет потребление и налоговый доход из Латвии в Эстонию.
- Выплатим по жилищному кредиту или расходам на строительство находящимся в браке молодым семьям по 25 процентов с рождением каждого ребенка, учитывая сумму среднего жилищного кредита.
- Обещаем, что в течение последующих четырех лет средняя пенсия увеличится в два раза, то есть до 800 евро.
- Повысим пособие для ухаживающего за человеком с глубокой степенью инвалидности до минимальной зарплаты.
- Увеличим пособие по нетрудоспособности как минимум до минимальной зарплаты. Прекратим повторную подачу ходатайств для подтверждения инвалидности.
- Проведем реформу финансирования здравоохранения, в результате чего исчезнут ненормальные очереди на лечение в Эстонии.
- Создадим центры принудительного лечения для наркоманов и алкоголиков, в которых будет трудовая терапия, социальная и психологическая помощь, а также духовное консультирование.
- Обеспечим сохранение школ рядом с домом.
- Введем предпочтение бесплатного высшего образования, чтобы выпускник после окончания вуза минимум пять лет отработал в Эстонии.
- Обеспечим своей региональной политикой самостоятельное снабжение Эстонии продуктами питания, возродим сельскую жизнь и деревни, вернем в деревни предпринимательство и молодежь.
- Поможем восстановлению пострадавших от войн регионов, отправив туда обратно находящихся в Эстонии беженцев.