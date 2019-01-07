Галерея: в центре Таллинна установили разобщающие эстонцев и русских плакаты

Сегодня в центре Таллинна появились странные плакаты, которыми говорящих на русском языке людей призывают выбрать во время парламентских выборов правильную сторону, пишет Postimees.
Всего рядом стоят шесть плакатов. Половина из них на русском языке, половина – на эстонском. На эстоноязычных плакатах написано «siin ainult eestlased», а на русскоязычных – «здесь только русские».
Под каждым плакатом указан номер телефона, позвонив по которому включается автоответчик. По номеру на эстоноязычных плакатах звучит ответ на эстонском языке: «Здравствуйте! 3 марта продут выборы в Рийгикогу. Я баллотируюсь. Мы, эстонцы, должны сплотиться. Обязательно убедись, что ты стоишь на правильной стороне!».
Номер на русскоязычном плакате сообщает то же самое с одним отличием. Мужской голос говорит: «Мы, русские, должны сплотиться. Обязательно убедить, что ты стоишь на правильной стороне!».
Исполняющий обязанности пресс-секретаря Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Урмас Эспенберг впервые услышал об этой рекламе от Postimees: «Я понятия не имею, кто за этим стоит. Точно не мы».
Неизвестно, кто является заказчиком провокационной рекламы.