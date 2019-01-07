Галерея: в центре Таллинна установили разобщающие эстонцев и русских плакаты

Всего рядом стоят шесть плакатов. Половина из них на русском языке, половина – на эстонском. На эстоноязычных плакатах написано «siin ainult eestlased», а на русскоязычных – «здесь только русские».

Под каждым плакатом указан номер телефона, позвонив по которому включается автоответчик. По номеру на эстоноязычных плакатах звучит ответ на эстонском языке: «Здравствуйте! 3 марта продут выборы в Рийгикогу. Я баллотируюсь. Мы, эстонцы, должны сплотиться. Обязательно убедись, что ты стоишь на правильной стороне!».

Номер на русскоязычном плакате сообщает то же самое с одним отличием. Мужской голос говорит: «Мы, русские, должны сплотиться. Обязательно убедить, что ты стоишь на правильной стороне!».

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Урмас Эспенберг впервые услышал об этой рекламе от Postimees: «Я понятия не имею, кто за этим стоит. Точно не мы».