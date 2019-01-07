Со следующей недели Nordica больше не летает в Санкт-Петербург

С 14 января государственная авиакомпания Nordica закрывает линии регулярных авиарейса в Санкт-Петербург, Осло и Амстердам, в зимний период компания будет обслуживать восемь прямых маршрутов.
В дальнейшем Nordica будет обслуживать прямое сообщение Таллинна со Стокгольмом, Вильнюсом, Копенгагеном, Брюсселем, Киевом, Варшавой, Веной и Мюнхеном.
В летнем сезоне этого года авиакомпания также прекратит обслуживание прямых летних авиарейсов в Берлин, Гамбург, Риеку и Гетеборг. Если прошлым летом она обслуживала рейсы в 21 пункт назначения, то этим летом Nordica будет обслуживать 13 прямых линий.
В ноябре прошлого года Nordica сообщила, что закрывает авиалинии, поскольку их содержание не является выгодным. По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, стратегией Nordica начиная с ее учреждения было выполнение подрядов для крупных авиакомпаний.