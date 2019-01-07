В составе нарвского "Транса" появился футболист из США
7 января 2019, 13:39
В новом сезоне за нарвский "Транс" будет выступать американский нападающий Эрик Маквудс (23), который подписал с клубом контракт сроком на один год.
По сообщению официального сайта "Транса", Маквудс стал первым американским футболистом в истории клуба, пишет rus.err.ee.
"Я чувствую себя прекрасно в Эстонии, в Нарве. Мне кажется, это отличное место для жизни, и люди вокруг показались мне очень дружелюбными", - прокомментировал Маквудс свой переход.
До переезда в Эстонию футболист выступал в США за университетскую команду UMKC Kangaroos.
На официальном сайте клуба можно прочитать интервью с новичком команды.