Пн, 7.01.2019
"В своей речи Кальюлайд – в первую очередь, президент эстонцев. Это ее конституционная привилегия". Ахто Лобьякас

В составе нарвского "Транса" появился футболист из США

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Нарвский "Транс".

ФОТО: Сергей Степанов (Нарвская газета)

В новом сезоне за нарвский "Транс" будет выступать американский нападающий Эрик Маквудс (23), который подписал с клубом контракт сроком на один год.

По сообщению официального сайта "Транса", Маквудс стал первым американским футболистом в истории клуба, пишет rus.err.ee.

"Я чувствую себя прекрасно в Эстонии, в Нарве. Мне кажется, это отличное место для жизни, и люди вокруг показались мне очень дружелюбными", - прокомментировал Маквудс свой переход.

До переезда в Эстонию футболист выступал в США за университетскую команду UMKC Kangaroos.

На официальном сайте клуба можно прочитать интервью с новичком команды.

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