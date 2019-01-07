Ваня из Магнитогорска пришел в сознание

По словам главы Минздрава, десятимесячный мальчик, извлеченный из-под развалин подъезда дома, в котором взорвался газ, уже активно общается с матерью. Врач Леонид Рошаль назвал случившееся «подарком к Рождеству», пишет портал РБК.
Десятимесячный мальчик, извлеченный спасателями из-под развалин обрушившейся после взрыва части жилого дома в Магнитогорске, пришел в себя, рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
«На сегодняшний день можно сказать, что ребенок существенно улучшился, два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — рассказала глава Минздрава журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Скворцовой, в последний день младенец «подплакивает», однако это тоже «очень хороший признак».
«Самое страшное уже позади. Можно сказать, что ребеночек выжил, его состояние улучшается, оно стабильное», — сказала Скворцова.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в котором находится на лечении ребенок, Леонид Рошаль назвал улучшение состояние маленького пациента «подарком к Рождеству» не только для его родителей, но и для всех россиян. В то же время Рошаль отметил, что до полного восстановления ребенка могут пройти еще месяцы.
«Он был абсолютно разбалансирован, он сам не мог дышать, у него плохо работали почки, он не мог есть и много других проблем... Сегодня он реагирует на окружающих, он начал глотать, его сняли с искусственной вентиляции, но проблем еще достаточно много. Я думаю, что не один месяц уйдет для того, чтобы он «встал на ноги» и поправился», — пояснил Рошаль (цитата по ТАСС).
Младенец был обнаружен спасателями спустя 35 часов после обрушения подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло 31 декабря 2018 года. 1 января ребенок самолетом был доставлен на лечение в Москву, 5 января стало известно, что он начал самостоятельно дышать.