Ваня из Магнитогорска пришел в сознание

Десятимесячный мальчик, извлеченный спасателями из-под развалин обрушившейся после взрыва части жилого дома в Магнитогорске, пришел в себя, рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«На сегодняшний день можно сказать, что ребенок существенно улучшился, два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — рассказала глава Минздрава журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Скворцовой, в последний день младенец ​«подплакивает», однако это тоже «очень хороший признак».

«Самое страшное уже позади. Можно сказать, что ребеночек выжил, его состояние улучшается, оно стабильное», — сказала Скворцова.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в котором находится на лечении ребенок, Леонид Рошаль назвал улучшение состояние маленького пациента «подарком к Рождеству» не только для его родителей, но и для всех россиян. В то же время Рошаль отметил, что до полного восстановления ребенка могут пройти еще месяцы.

«Он был абсолютно разбалансирован, он сам не мог дышать, у него плохо работали почки, он не мог есть и много других проблем... Сегодня он реагирует на окружающих, он начал глотать, его сняли с искусственной вентиляции, но проблем еще достаточно много. Я думаю, что не один месяц уйдет для того, чтобы он «встал на ноги» и поправился», — пояснил Рошаль (цитата по ТАСС).