Что необходимо для успеха новой компании?

В настоящее время в Эстонии действует удобная процедура открытия собственного бизнеса. Все процессы хорошо продуманы, что дает возможность начинающим предпринимателям зарегистрировать новую юридическую единицу без особенных сложностей. Молодые бизнесмены легко открывают фирмы и постепенно накапливают средства для развития своих компаний.
Первый год работы новой компании обычно не из простых, и крайне важно в этот период иметь надежных партнеров, предлагающих качественные услуги, необходимые для ведения бизнеса. Именно поэтому CSC Telecom разработала специальную программу поддержки молодых компаний в развитии их бизнеса в непростой первый год.
Если человек является новичком в бизнесе, у него зачастую сформировано слабое представление о том, что необходимо делать, чтобы его компания была признана как государством, так и партнерами, и инвесторами. Любая компания изначально может быть ничем иным как просто идеей, но все будущие успехи, неудачи, финансовая деятельность, продукты и маркетинг будут зависеть в первую очередь от коммерческого потенциала этой идеи.
Открывая свою фирму, у Вас должно быть четкое представление о том, в каком секторе Вы будете работать, и кто Ваши клиенты. Вы должны знать их потребности, чтобы предлагать товары и услуги, которые будут соответствовать нуждам Ваших клиентов. При этом стоит также оценить конкуренцию в Вашем сегменте рынка. После того как Вы обозначите своих конкурентов и изучите их предложения, Вы сможете определить свое конкурентное преимущество и исходя из него уже строить бизнес, вести продажу и тратить средства на рекламу.
Когда Вы открываете новый бизнес, Вам стоит также объективно оценить свои управленческие способности. Есть люди, которые знают, что они умеют руководить и успешно это делают. Но есть также те, кто являются либо идеальным вторым игроком, либо способны отлично решить любую проблему, но... им нужен кто-то, кто будет их направлять. Если Вы человек такого типа, то лучше всего будет найти для Вашего бизнеса хорошего управляющего, которому Вы доверяете, и который вместе с Вами сможет не только собрать скелет идеи, но и вдохнуть в нее жизнь. Однако, даже если Вы идеальный управленец — это еще не залог успеха. Вы и Ваша команда должны быть единым целым. Только тогда Вы сможете успешно реализовать свою идею и развить процветающий бизнес.
Мотивация – одно из качеств, которое определенно необходимо для создания новой компании и, в первую очередь – собственная мотивация и самодисциплина. Ведь чтобы превратить идею в прибыльный бизнес, Вам и Вашей команде придется серьезно потрудиться. Хороший руководитель должен на личном примере демонстрировать упорность в достижении поставленных целей. Это формирует среди сотрудников правильное отношение к работе. Руководитель, вдохновляющий своих работников, вызывает лояльность, что безусловно улучшает результативность работы всего коллектива.
Начинающие бизнесмены зачастую боятся этапа регистрации фирмы из-за большого, как им кажется, количества формальностей и тонкостей. Хотя на самом деле для открытия фирмы достаточно ID-карты, наличия доступа в интернет к порталу предпринимателей и 190 евро, которые необходимо заплатить в качестве государственной пошлины. Условия стали настолько гибкими, что Вам даже не надо сразу вносить уставной капитал фирмы в размере 2500 евро. Этап регистрации успешно прошли десятки тысяч новых предпринимателей, многие из которых давно заработали свой первый миллион и продолжают успешно развиваться, поэтому будьте уверены, что и Вы сможете с этим справиться.
В процессе открытия нового бизнеса Вам обязательно понадобятся некоторые финансовые средства. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, обязательно узнайте заранее, за что именно, какую сумму и когда Вам придется заплатить. Помимо финансового вопроса необходимо прояснить для себя весь процесс открытия своего дела. На самом деле с этим можно справиться даже если у Вас нет опыта работы в сфере бизнеса или диплома юриста. Но если нет желания вникать в суть вопроса, и финансовое состояние фирмы это позволяет, то можно привлечь опытного консультанта со стороны.
Регистрация компании —счастливый и ответственный момент, но это лишь начало пути. Деятельность фирмы включает в себя выплату зарплат, ведение бухгалтерского учета, подготовку отчетов, оплату налогов, счетов и т.д. Ко всем этим процессам следует подходить очень внимательно, чтобы избежать стрессовых ситуаций, когда что-то приходится делать в последний момент или даже с опозданием.
Вам также стоит тщательно планировать деятельность фирмы и определять краткосрочные и долгосрочные цели. Имея в голове общую картинку – цель, которую необходимо достичь за определенный период времени (например, год), Вам будет проще составить план на более короткие периоды (например, план по месяцам), что в итоге приведет Вас к достижению конечной цели.
Но, само собой, знание всех процессов и хорошее планирование – это еще не все, ведь сама идея является лишь коммерческим потенциалом, который необходимо упорно развивать. Опыт показывает, что зачастую самым решающим является именно первый год функционирования новой компании, так как именно в этот период необходимо преодолеть ряд факторов риска. В Эстонии очень много молодых компании, но процветающих фирм среди них намного меньше. Если Вы успешно прошли процедуру регистрации компании, собрали надежную команду, наладили деловые отношения с банком и потенциальными инвесторами, то можно приступать ко второстепенным, однако не менее значимым вопросам, как, например, выбор партнеров и поставщиков, в т.ч. выбор подходящего оператора связи.
Новая программа CSC Telecom по поддержке начинающего бизнеса предназначена для фирм не старше одного года. В рамках кампании клиенты получают возможность пользоваться услугами CSC Telecom на общую сумму в 1000 евро. Услуги можно комбинировать на свое усмотрение. Например, выбрать подходящие телефонные номера, заказать услугу хостинга, взять в аренду ip телефон, попробовать услугу виртуального секретаря и т.д. Более подробно с условиями кампании можно ознакомиться на странице http://www.csc.ee/kampaniya-dlja-nachinajuwih-predprijatij/?lang=ru
В бизнесе очень важно, чтобы первый шаг был правильным, так как от него будут зависеть все дальнейшие процессы. Поэтому любая помощь или совет в этот нелегкий период может перевесить чашу весов в одну или другую сторону и привести именно Вашу фирму к успеху.