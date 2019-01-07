Что необходимо для успеха новой компании?

Начинающие бизнесмены зачастую боятся этапа регистрации фирмы из-за большого, как им кажется, количества формальностей и тонкостей. Хотя на самом деле для открытия фирмы достаточно ID-карты, наличия доступа в интернет к порталу предпринимателей и 190 евро, которые необходимо заплатить в качестве государственной пошлины. Условия стали настолько гибкими, что Вам даже не надо сразу вносить уставной капитал фирмы в размере 2500 евро. Этап регистрации успешно прошли десятки тысяч новых предпринимателей, многие из которых давно заработали свой первый миллион и продолжают успешно развиваться, поэтому будьте уверены, что и Вы сможете с этим справиться.

В процессе открытия нового бизнеса Вам обязательно понадобятся некоторые финансовые средства. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, обязательно узнайте заранее, за что именно, какую сумму и когда Вам придется заплатить. Помимо финансового вопроса необходимо прояснить для себя весь процесс открытия своего дела. На самом деле с этим можно справиться даже если у Вас нет опыта работы в сфере бизнеса или диплома юриста. Но если нет желания вникать в суть вопроса, и финансовое состояние фирмы это позволяет, то можно привлечь опытного консультанта со стороны.

Регистрация компании —счастливый и ответственный момент, но это лишь начало пути. Деятельность фирмы включает в себя выплату зарплат, ведение бухгалтерского учета, подготовку отчетов, оплату налогов, счетов и т.д. Ко всем этим процессам следует подходить очень внимательно, чтобы избежать стрессовых ситуаций, когда что-то приходится делать в последний момент или даже с опозданием.

Вам также стоит тщательно планировать деятельность фирмы и определять краткосрочные и долгосрочные цели. Имея в голове общую картинку – цель, которую необходимо достичь за определенный период времени (например, год), Вам будет проще составить план на более короткие периоды (например, план по месяцам), что в итоге приведет Вас к достижению конечной цели.

Но, само собой, знание всех процессов и хорошее планирование – это еще не все, ведь сама идея является лишь коммерческим потенциалом, который необходимо упорно развивать. Опыт показывает, что зачастую самым решающим является именно первый год функционирования новой компании, так как именно в этот период необходимо преодолеть ряд факторов риска. В Эстонии очень много молодых компании, но процветающих фирм среди них намного меньше. Если Вы успешно прошли процедуру регистрации компании, собрали надежную команду, наладили деловые отношения с банком и потенциальными инвесторами, то можно приступать ко второстепенным, однако не менее значимым вопросам, как, например, выбор партнеров и поставщиков, в т.ч. выбор подходящего оператора связи.

Новая программа CSC Telecom по поддержке начинающего бизнеса предназначена для фирм не старше одного года. В рамках кампании клиенты получают возможность пользоваться услугами CSC Telecom на общую сумму в 1000 евро. Услуги можно комбинировать на свое усмотрение. Например, выбрать подходящие телефонные номера, заказать услугу хостинга, взять в аренду ip телефон, попробовать услугу виртуального секретаря и т.д. Более подробно с условиями кампании можно ознакомиться на странице http://www.csc.ee/kampaniya-dlja-nachinajuwih-predprijatij/?lang=ru