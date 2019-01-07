Столкновение грузовика, микроавтобуса и легковушки: один человек погиб, еще несколько в тяжелом состоянии
Сегодня, 7 января, около 13:10 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП в Йыгевамаа - в деревне Кальме в волости Пыльтсамаа столкнулись три транспортных средства.
По имеющимся данным, участниками аварии стали грузовик, легковой автомобиль Mazda и микроавтобус Ford Transit. Находившиеся в грузовике и Ford люди не пострадали. Водитель Mazda погиб. В больницу отвезли еще двух пассажиров этой легковушки, состояние одного из них опасно для жизни.
Полицейские еще выясняют на месте происшествия, кто в каком направлении двигался и при каких обстоятельствах могла произойти такая тяжелая авария, поскольку показания свидетелей местами расходятся. Йыгеваский патрульный полицейский Микк Техван передал с места аварии, что шины транспортных средств соответствовали требованиям, водители Ford и грузовика были трезвы.
Дорога на месте происшествия местами очень скользкая, из-за чего всех участников дорожного движения призывают выбирать разумную скорость с учетом погодных условий. Из-за аварии движение закрыто в обоих направлениях.