Столкновение грузовика, микроавтобуса и легковушки: один человек погиб, еще несколько в тяжелом состоянии

По имеющимся данным, участниками аварии стали грузовик, легковой автомобиль Mazda и микроавтобус Ford Transit. Находившиеся в грузовике и Ford люди не пострадали. Водитель Mazda погиб. В больницу отвезли еще двух пассажиров этой легковушки, состояние одного из них опасно для жизни.

Полицейские еще выясняют на месте происшествия, кто в каком направлении двигался и при каких обстоятельствах могла произойти такая тяжелая авария, поскольку показания свидетелей местами расходятся. Йыгеваский патрульный полицейский Микк Техван передал с места аварии, что шины транспортных средств соответствовали требованиям, водители Ford и грузовика были трезвы.