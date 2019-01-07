Пропавший во время военных учений "Еж" автомат так и не нашли

По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Меэлиса Юурсоо, военная полиция 17 мая прошлого года возбудила уголовное дело, поскольку в ходе учений Сил обороны "Еж" 2018 у военнослужащего могли украсть служебное оружие, магазин и насадку для стрельбы холостыми патронами, сообщила Лыунаская окружная прокуратура.

«Хотя в ходе уголовного следствия было допрошено более 20 свидетелей и прошли и другие следственные действия, не удалось выявить совершившее преступление лицо. Поскольку было невозможно собрать дополнительные доказательства, военная полиция по разрешению прокуратуры 17 декабря прекратила уголовное делопроизводство», - сказал Юурсоо.