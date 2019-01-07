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В обзоре британской прессы за 7 января:

Души, власть и деньги: что теряет МП РПЦ с уходом Украины

Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей - титул поистине величественный и неповторимый, признает в первых же строках своей редакционной статьи Guardian.

После чего в бочку меда (или, правильнее, елея) немедленно добавляется ложка дегтя: несмотря на то, что Константинополь олицетворяет собой два тысячелетия христианской традиции, такого города нет на карте, с 1453 года это мусульманский Стамбул, а православных там не больше трех тысяч.

Да и титул Вселенский, хотя и подразумевает власть над всеми христианами мира, на самом деле не соответствует действительности еще с XI века, когда западный католический мир присягнул на верность папе римскому.

Добавьте к этому московских патриархов, которые себя мнят наследниками Третьего Рима, и картина для Варфоломея получается совсем неприглядная.