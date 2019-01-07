В прошлом году именно он принял решение считать украинскую православную церковь независимой от Москвы, а в прошедшее воскресенье в храме Святого Георгия в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии православной церкви Украины.

Это стало пощечиной России, и теперь к политическому противостоянию между Москвой и Киевом добавилось не менее напряженное духовное противостояние между Москвой и Константинополем.

На первый взгляд такое противостояние могло бы показаться второстепенным, но, как напоминает газета, религия по-прежнему играет в этом мире немаловажную роль.

Она не только является отражением экономических и политических трений, но порой сама создает их. Религиозные предпочтения подчас формируют национальное сознание.

Это не так заметно в Великобритании, где религия на государственном уровне практически исчезла, зато в таких странах как Польша и Ирландия религия и национализм были практически неразделимы на протяжении большей части ХХ века. Там истинное гражданство определялось именно по приверженности определенной церковной доктрине.

И мало где это проявляется так ярко, как в сегодняшней Украине, где лозунгом избирательной кампании Петра Порошенко стало «Армия, язык, вера».

Если схизма произойдет, продолжает свою мысль Guardian, то Московский патриархат потеряет не только прихожан, но и власть, и деньги. Сегодня РПЦ Московского патриархата представляет половину от 300 миллионов православных всего мира. Около трети из них могут уйти из-под крыла Москвы вместе с отколовшейся украинской церковью.

Хотя многие склонны считать Московский патриархат креатурой олигархической власти, церковь на Украине тоже едва ли свободна от политики. И контроль над ее собственностью - это тоже один из трофеев в борьбе Киева и Москвы.

Возвышенное и земное здесь переплетено не меньше, чем во времена, когда Генрих VIII порвал отношения с Римом.

Провал договора по Брекзиту может стоить Терезе Мэй отставки

Прошлый год Великобритания закончила в политическом тупике, - пишет Times, - с тех пор позиции политиков обеих ведущих партий лишь еще более ужесточились, а время между тем подходит к концу, и выхода из тупика не видно.

На повестке дня у членов парламента, возвращающихся в понедельник из отпусков, будет не только Брекзит, но и многие другие проблемы, которые слишком долго задвигались в угол, пока обсуждались условия выхода страны из ЕС.

Между тем, как пишет газета, в обеих ведущих партиях заметны признаки нервного срыва. И если Тереза Мэй надеялась, что бунтари за время рождественских каникул одумаются и проявят партийную лояльность, она сильно ошибалась.

Как показывают результаты обширного опроса, проведенного сразу тремя британскими университетами, больше половины консерваторов предпочли бы выйти из состава ЕС вообще без договора, нежели с договором, составленным под диктовку Мэй.

Премьер-министр с упорством бульдога настаивает на том, что ее план жизнеспособен, но шансы протащить его через парламент минимальны. Главным камнем преткновения остается граница между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, с появлением которой категорически не согласно большинство консерваторов.

Они также отказываются верить в «страшилки» про то, что отсутствие договора принесет неисчислимые экономические беды, как утверждает Мэй, и говорят, что такие прогнозы как минимум преувеличены, а то и вовсе высосаны из пальца.

Но самое страшное для Терезы Мэй заключается в том, что почти половина ее сторонников по партии считает, что ей следует уйти в отставку, если договор будет отвергнут парламентом. А на то очень похоже.

Казалось бы, когда правительство слабо, не может собрать большинства не только в Палате общин, но и в собственной партии, тут свое слово должна сказать оппозиция.

Но беда в том, что и в рядах лейбористов царят разброд и шатание. Джереми Корбин упорно отказывается поддержать второй референдум по членству в ЕС, а между тем три четверти его партии хотели бы этого.

Он делает ставку на всеобщие выборы, но по закону вскоре их уже нельзя будет провести до 29 марта - даты выхода из ЕС. И тогда Британия может автоматически «вывалиться» из Евросоюза без всякого договора.

Таким образом раскол в двух главных партиях грозит стране такими политическими волнениями, каких она не видела со времен Второй мировой войны, и чтобы избежать их, кто-то из лидеров должен дать задний ход.

Пока что на это не похоже, и британская политика ближайших недель обещает быть какой угодно, только не скучной.

Космические амбиции Китая: соперничество должно уступить место сотрудничеству

Из двух космических достижений прошлой недели куда более значимым стало преодоление отметки в 6 миллиардов километров от Земли - именно так далеко в открытый космос ушла автоматическая межпланетная станция НАСА «Новые горизонты», пишет в редакционной статье Financial Times.

Зато с точки зрения геополитики успешное приземление на обратной стороне Луны китайского космического зонда «Чанъэ-4» имело больший резонанс.

Еще бы, Китай заявил о себе как о космической державе и заодно внес новый элемент в гонку, в которой до сих пор было лишь два реальных участника: Россия и США.

Аппарат сел в районе крупнейшего и самого старого кратера Луны - бассейна Южный полюс - Эйткен, который никогда не бывает виден с Земли.

Главной проблемой, с которой успешно справились китайские инженеры, была связь с ЦУПом через спутник-ретранслятор. Достижение сомнительное - в НАСА при желании это могли сделать много лет назад, однако для Китая это была еще и заявка о намерениях.

И не важно, что первого тайконавта Китай отправил в космос лишь в 2003 году. Зато к следующему году он планирует полное мировое покрытие Бэйдоу - своей версии системы глобального позиционирования, запуск уже третьей по счету полностью функционирующей космической станции к 2022 году и лунную базу - к концу десятилетия.

Зонд «Чанъэ-4» несет оборудование для разведки возможностей разработки полезных ископаемых и выращивания различных сельхозкультур на Луне, что свидетельствует о намерениях Пекина по коммерческому освоению космического пространства и заодно напоминает всем остальным о необходимости срочно принимать международные законы, регулирующие такую деятельность.

Посадка китайского зонда на обратной стороне Луны едва ли смогла уязвить самолюбие США, как это сделал Советский Союз, первым запустив в космос спутник, а затем и Юрия Гагарина, однако, как напоминает Financial Times, это все же может подтолкнуть к действию Дональда Трампа, который, пусть и не терпит конкуренции, но ненавидит быть хоть в чем-то вторым.

Газета надеется, что китайские космические успехи вновь пробудят в конгрессе США интерес к космосу, а это, в свою очередь, пойдет на пользу НАСА, бюджет которого вот уже много лет остается замороженным.

В результате американцы вынуждены были отказаться в 2011 году от программы космических челноков и стали зависеть от российских ракет, доставляющих их астронавтов на МКС.

Китайские успехи наверняка возьмут на заметку и в Европейском космическом агентстве, где в этом году будут обсуждать бюджеты на ближайшее десятилетие, да и частный космический сектор наверняка оживится.

Из-за подозрительности и недоверчивости, царящих в сфере космических технологий, Китай вынужден был всего добиваться самостоятельно, однако сотрудничество космических держав было бы куда предпочтительнее, чем тайное соперничество, столь характерное для раннего этапа космической гонки между США и СССР.

И Китай вполне мог бы продемонстрировать свое стремление к глобальному сотрудничеству, вступив в космический консорциум с Америкой, Россией и Европой.

Заодно это помогло бы развеять опасения по поводу милитаризации космоса, вызванные недавними словами Трампа о создании космических сил.

И вообще, считает газета, Пекину и Вашингтону следовало бы использовать успех миссии «Чанъэ-4» и «Новых горизонтов» для провозглашения новой эры взаимовыгодного научного исследования космического пространства, а не милитаристской космической гонки.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com