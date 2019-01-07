Картина дня: провокационные плакаты, смертельная авария и распространение порнографии лидером партии

Столкновение трех машин: один человек погиб, еще несколько в тяжелом состоянии

Столкновение было настолько сильным, что один человек погиб и еще несколько серьезно пострадали. Читать далее...

Галерея: в центре Таллинна установили разобщающие эстонцев и русских плакаты

Сегодня в центре Таллинна появились странные плакаты, которыми говорящих на русском языке людей призывают выбрать во время парламентских выборов правильную сторону. Читать далее...

В Таллинне 22-летняя женщина попала под машину на пешеходном переходе

В воскресенье, 6 января, около 23.10 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, при котором пострадал переходивший дорогу пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее....

Пропавший во время военных учений "Еж" автомат так и не нашли

Пропавший на крупномасштабных учениях Siil ("Еж") в прошлом году автомат не был найден, военная полиция прекратила уголовное дело. Читать далее...

Лидер одной из партий Эстонии распространял порнографию

Основатель и лидер недавно образовавшейся партии «Воля народа» Мадис Сютт единолично владеет телеканалом Entusiast TV («Энтузиаст ТВ»), который, нарушая действующие в Эстонии законы, неоднократно транслировал порнографию. Читать далее...

Нарвский колледж дышит на ладан

Руководство Тартуского университета признает, что без дополнительных финансов не сможет и дальше содержать три своих колледжа. «Закрытие Нарвского колледжа откроет ящик Пандоры. Я считаю, что это не нужно никому», - сказала Postimees руководитель колледжа Май-Лийс Палгинымм. Читать далее...

Трагедия в квест-комнате в Польше: владелец бесконечно сожалеет, но вины не признает

В связи со страшной трагедией, произошедшей в польском городе Кошалин в пятницу, 4 января, когда при прохождении игрового квеста при пожаре погибли пять подростков, задержан 28-летний мужчина. Читать далее...

Бизнес экс-мэра Отепя пошел ко дну вместе с государственными деньгами

Бизнес-идея экс-мэра Отепя Яануса Райдала, в свое время получившая финансирование со стороны EAS (Фонд содействия развитию предпринимательства), не принесла желаемого результата, поэтому к настоящему времени у предприятия бывшего политика накопилось долгов почти на 35 000 евро. Читать далее...

Определены победители «Золотого глобуса»