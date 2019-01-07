Картина дня: провокационные плакаты, смертельная авария и распространение порнографии лидером партии

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Столкновение трех машин: один человек погиб, еще несколько в тяжелом состоянии
Столкновение было настолько сильным, что один человек погиб и еще несколько серьезно пострадали. Читать далее...
Галерея: в центре Таллинна установили разобщающие эстонцев и русских плакаты
Сегодня в центре Таллинна появились странные плакаты, которыми говорящих на русском языке людей призывают выбрать во время парламентских выборов правильную сторону. Читать далее...
В Таллинне 22-летняя женщина попала под машину на пешеходном переходе
В воскресенье, 6 января, около 23.10 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, при котором пострадал переходивший дорогу пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее....
Пропавший во время военных учений "Еж" автомат так и не нашли
Пропавший на крупномасштабных учениях Siil ("Еж") в прошлом году автомат не был найден, военная полиция прекратила уголовное дело. Читать далее...
Лидер одной из партий Эстонии распространял порнографию
Основатель и лидер недавно образовавшейся партии «Воля народа» Мадис Сютт единолично владеет телеканалом Entusiast TV («Энтузиаст ТВ»), который, нарушая действующие в Эстонии законы, неоднократно транслировал порнографию. Читать далее...
Нарвский колледж дышит на ладан
Руководство Тартуского университета признает, что без дополнительных финансов не сможет и дальше содержать три своих колледжа. «Закрытие Нарвского колледжа откроет ящик Пандоры. Я считаю, что это не нужно никому», - сказала Postimees руководитель колледжа Май-Лийс Палгинымм. Читать далее...
Трагедия в квест-комнате в Польше: владелец бесконечно сожалеет, но вины не признает
В связи со страшной трагедией, произошедшей в польском городе Кошалин в пятницу, 4 января, когда при прохождении игрового квеста при пожаре погибли пять подростков, задержан 28-летний мужчина. Читать далее...
Бизнес экс-мэра Отепя пошел ко дну вместе с государственными деньгами
Бизнес-идея экс-мэра Отепя Яануса Райдала, в свое время получившая финансирование со стороны EAS (Фонд содействия развитию предпринимательства), не принесла желаемого результата, поэтому к настоящему времени у предприятия бывшего политика накопилось долгов почти на 35 000 евро. Читать далее...
Определены победители «Золотого глобуса»
В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Читать далее...