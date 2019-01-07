Заблудившийся в лесу пьяный мужчина чудом спасся от смерти

Позиционирование мобильного телефона на местности показало, что мужчина, очевидно, бродит в лесах у соседней деревни, и патрули направились туда на его поиски. Однако поначалу полицейские не увидели попавшего в беду, не нашли его и прочесывавшие местность экипажи.

Тем временем заблудившийся, все еще находившийся на связи с дежурным полицейским, заметил дома, и в одном из них свет. Полицейский велел мужчине двигаться к домам, потому что там он бы сразу попал в тепло и получил помощь, но пожилой мужчина наотрез отказался беспокоить незнакомых людей и идти на частную территорию, доверив спасение своей жизни исключительно полицейским. Ситуация становилась критической, потому что по-прежнему было неизвестно, где именно бродит мужчина, насколько хватит зарядки его телефона и подоспеет ли к нему вовремя помощь.

Поскольку у попавшего в беду был старый кнопочный телефон, батарея которого все же держала заряд достаточно долго, дежурный полицейский был с ним все время на связи. Страж порядка посоветовал мужчине, чтобы тот попытался выбраться из леса и найти какую-нибудь дорогу, где патрулям было бы его проще заметить. Спустя час после звонка в Центр тревоги один из патрулей в конце концов заметил разыскиваемого в районе деревни Вяйке Веэрксу - примерно в пяти километрах от его дома в Рахумяэ.

«Все в порядке, нашли», - сообщил патрульный коллегам, и спасенного мужчину отвезли домой к жене.

Руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Оттомар Вирк отметил, что в работе полиции, к сожалению, часто встречаются случаи, когда пьяный человек в холодное время отправляется в путь, который ему не только не под силу, но и просто опасен для жизни. «В данном случае, жизнь человека спасло то, что он смог позвонить на экстренный номер и вызвать помощь. Большая часть людей, находящихся в состоянии тяжелого опьянения, не понимают серьезности ситуации и не вызывают помощь до тех пор, пока не становится слишком поздно», - заметил Вирк.