Спасательный департамент выборочно проверяет квест-комнаты Эстонии

В связи с трагическим случаем в Польше, где на выходных в результате пожара в квест-комнате погибли пять девушек, Спасательный департамент сообщил, что выборочно поверяет подобные заведения в Эстонии. Спасатели фиксируют недочеты и для их устранения делают предписания.
«По отношению к квест-комнатам действуют такие же требования пожарной безопасности как и другим зданиям, где люди собираются и проводят свое свободное время (например концертные залы, торговые центры, музей и т.п.). Самые главные из них - это наличие противопожарной сигнализации или датчиков, способных обнаружить возгорание, надлежащим образом помеченных эвакуационных путей, а также наличие огнетушителя для тушения мелких возгораний. Так как идея квест-комнат - создать у человека чувство нахождения взаперти, то выполнение таких требований может быть не совсем простой задачей», - прокомментировала начальница отдела по надзору за безопасностью Тагне Тяхе.
«Однако, нельзя предоставлять развлекательные услуги, игнорируя требования по безопасности. Квест-комната должна быть оснащена всеми необходимыми противопожарными установками, а ее каждого посетителя необходимо ознакомить с правилами поведения в случае реальной опасности. Выход из квест-комнаты в случае опасности должен быть обеспечен без каких-либо препятствий», - добавила она.