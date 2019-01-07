Спасательный департамент выборочно проверяет квест-комнаты Эстонии

«По отношению к квест-комнатам действуют такие же требования пожарной безопасности как и другим зданиям, где люди собираются и проводят свое свободное время (например концертные залы, торговые центры, музей и т.п.). Самые главные из них - это наличие противопожарной сигнализации или датчиков, способных обнаружить возгорание, надлежащим образом помеченных эвакуационных путей, а также наличие огнетушителя для тушения мелких возгораний. Так как идея квест-комнат - создать у человека чувство нахождения взаперти, то выполнение таких требований может быть не совсем простой задачей», - прокомментировала начальница отдела по надзору за безопасностью Тагне Тяхе.