Грабитель напал на девушку из UFC и был избит

Бразильянка Польяна Виана, которая выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), избила мужчину, который напал на неё и попытался ограбить на улицах Рио-де-Жанейро. Это была плохая идея, так как спортсменка не растерялась и дала отпор грабителю, сообщает MMA Junkie.
Инцидент случился около восьми вечера, когда Виана ждала такси у своего дома. Мужчина подошёл к ней и спросил время, но после этого не ушёл. Затем он сказал девушке: "Отдай телефон и не пытайся сопротивляться".
Грабитель через одежду показал, что он вооружен, но девушка не растерялась - она тут же нанесла ему несколько ударов и применила удушающий приём. Удерживая грабителя-неудачника Виана попросила прохожих вызвать полицию. Приехавшие сотрудники полиции забрали мужчину, лицо которого было разукрашено синяками. Позже выяснилось, что пистолет грабителя был картонным.
Фотографию грабителя в своём Instagram разместил президент UFC Дэйна Уайт, написав:
"Слева Польяна Виана, один из наших бойцов, справа – парень, который попытался её ограбить. Очень плохая идея".
Виана после случившегося направилась домой, чтобы приготовить себе ужин.
"Знаю, что это опасный район, в котором гулять крайне нежелательно. В этой ситуации я действовала быстро, и после первых ударов он явно растерялся, а затем перестал сопротивляться", - прокомментировала инцидент Виана.
27-летняя девушка-боец начала карьеру в 2013 году. За это время она провела 12 поединков, одержала 10 побед и дважды проиграла.
“O sucesso nunca é definitivo e o fracasso nunca é fatal. É a coragem que conta.” . . #polyanaviana #mulheresquelutam #damadeferro #vitoria #umsocaminho #familia #mma #jiujitsu #mulheresnotatame #fabianomatos #tft #saltotriplo #konklavtattoo #solovivo #griffus #dangerequipament #combatsportsbrasil #ufc #ufcbrasil #pacco #combate