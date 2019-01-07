Грабитель напал на девушку из UFC и был избит

Инцидент случился около восьми вечера, когда Виана ждала такси у своего дома. Мужчина подошёл к ней и спросил время, но после этого не ушёл. Затем он сказал девушке: "Отдай телефон и не пытайся сопротивляться".

Грабитель через одежду показал, что он вооружен, но девушка не растерялась - она тут же нанесла ему несколько ударов и применила удушающий приём. Удерживая грабителя-неудачника Виана попросила прохожих вызвать полицию. Приехавшие сотрудники полиции забрали мужчину, лицо которого было разукрашено синяками. Позже выяснилось, что пистолет грабителя был картонным.

Фотографию грабителя в своём Instagram разместил президент UFC Дэйна Уайт, написав:

"Слева Польяна Виана, один из наших бойцов, справа – парень, который попытался её ограбить. Очень плохая идея".

Виана после случившегося направилась домой, чтобы приготовить себе ужин.

"Знаю, что это опасный район, в котором гулять крайне нежелательно. В этой ситуации я действовала быстро, и после первых ударов он явно растерялся, а затем перестал сопротивляться", - прокомментировала инцидент Виана.