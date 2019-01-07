Март Хельме: я и сам православный

По словам председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, у консерваторов нет принципиальных возражений против того, чтобы православное Рождество стало государственным праздником, но этот вопрос нужно обсуждать комплексно, пишет Rus.err со ссылкой на радионовости ERR.
"Я не только председатель партии, я и сам православный, поэтому все эти проблемы мне близки и известны. Но на эти вещи надо смотреть в комплексе: в Эстонии меньше праздников и свободных дней в течение года, чем в других европейских странах, так что надо смотреть, какие вообще дни могут быть свободными - и православное Рождество, и другие дни, их тоже надо учитывать", - сказал Хельме.
Накануне мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия) заявил, что православное Рождество должно стать государственным праздником, и выразил надежду на то, что это произойдет уже в 2020 году.
По мнению лидера партии "Эстония 200" Кристины Каллас, прежде, чем делать православное Рождество госпраздником, необходима дискуссия в обществе, а с точки зрения соцдемов и партии Isamaa, нет необходимости предоставлять православному Рождеству статус госпраздника и выходного дня.