Март Хельме: я и сам православный

"Я не только председатель партии, я и сам православный, поэтому все эти проблемы мне близки и известны. Но на эти вещи надо смотреть в комплексе: в Эстонии меньше праздников и свободных дней в течение года, чем в других европейских странах, так что надо смотреть, какие вообще дни могут быть свободными - и православное Рождество, и другие дни, их тоже надо учитывать", - сказал Хельме.