Самолет Ryanair приземлился не в той стране, оставив пассажиров в ловушке

Правительству Греции пришлось отправлять свой самолет в Румынию, чтобы доставить в конечный пункт несколько десятков соотечественников - пассажиров "Ryanair", которым эта авиакомпания предложила преодолеть путь в 770 км... автобусом.
Так как в аэропорту Салоников был густой туман, самолет "Rynair" с приблизительно 200 пассажирами, вылетев из Лондона в греческие Салоники, сел в аэропорту на западе Румынии (город Тимишоара).
Пассажиров рассердило заявление авиакомпании, что в конечный пункт на расстоянии 770 км им придется добираться на автобусе.
Авиакомпания производит рейсы как в аэропорт Тимишоара, так и в столицу Греции Афины, таким образом, напрашивался вывод: на пассажирах захотели просто сэкономить.
"Они же могли сесть в каком-нибудь греческом аэропрту", - заявил в интервью Associated Press пассажир Сакис Пападопулс, который возвращался из Лондона после новогодних праздников.
89 пассажиров отказались садиться а автобус, хотя на них оказывалось давление со стороны руководства румынского аэропорта: пассажиров заставили всю ночь провести в помещении для получения багажа. По словам людей, только утром в 8 часов им предложили отдохнуть в гостинице, однако они отказались, требуя доставить их воздушным транспортом в Грецию.
Узнав о ЧП, правительство Греции отправило самолет национальной авиакомпании "Aegean Airlines". А министр сообщения Греции Кристс Спирцис заявил о низких ценах и низкой социальной ответственности Ryanair.
Пассажиры прибыли в Салоники в субботу вечером.
В свою очередь Ryanair извинилась за посадку самолета в Румынии, заявив, что это случилось по независящим от авиакомпании причинам.