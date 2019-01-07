Чтобы помощь доходила до нуждающихся, а не до мошенников

Примером беспрецедентной кампании по сбору средств последнего времени можно назвать историю восьмимесячной Ариэллы, на лечение которой сейчас собирают деньги по всем социальным сетям. Страшная, доводящая до слез история ребенка представлена со слов ее матери. Мы не будем ее пересказывать, желающие сами найдут ее в интернете. Но именно после начала этой кампании почтовые ящики портала Rus.Postimees взорвались от писем читателей.

Одни требовали, чтобы мы немедленно присоединились к сбору средств на спасение ребенка. Другие не менее настойчиво требовали разобраться в ситуации – очень уж агрессивно идет сама кампания и очень много тут сомнительных, если не сказать, подозрительных вещей.

Во-первых, мать выдвигает очень серьезные обвинения против врачей Таллиннской детской больницы. По ее словам, медицинские работники совершили такое количество ошибок, что своими действиями практически поставили под угрозу жизнь малышки. Во-вторых, приведенная в качестве доказательства выписка из истории болезни датируется октябрем прошлого года. Новой информации нет, но в призыве говорится о том, что помощь нужна немедленно, иначе ребенок умрет.

В-третьих, основную работу по сбору средств выполняет украинский фонд, что само по себе подозрительно, хотя речь идет о жителях Эстонии. В-четвертых, для сбора средств предложен банковский счет, который находится в Брюсселе. И, в-пятых, ребенка хотят вести на лечение за границу, хотя пока нет ни согласия, ни калькуляции хоть какой-то зарубежной клиники, готовой принять пациентку. Кроме того, все перечисленные возможные страны лечения входят в Европейский союз, в котором действует единая медицинская страховка, а значит, какую-то часть лечения обязана оплатить Больничная касса.

Отметим сразу, проверить всю информацию о маленькой пациентке и необходимости ее лечения за границей мы не можем – Закон о защите личных данных. На наш запрос в Таллиннскую детскую больницу с просьбой хотя бы подтвердить, находится ли Ариэлла у них на лечении, и в каком она состоянии, пресс-секретарь больницы Тийна Эйер ответила одним предложением: «Таллиннская детская больница никак не будет комментировать данный случай».

Поэтому мы решили попытать счастье в солидных и заслуживающих доверия эстонских благотворительных фондах, которым мы отправили ссылку на историю Ариэллы и попросили объяснить, так как нужно поступать пациентам и их родственникам, чтобы получить гарантированную помощь, и на что обращать внимание неравнодушным людям, которые могут и хотят помочь, но было бы лучше, чтобы эти деньги пошли на благое дело, а не на подпитку нечестных людей.