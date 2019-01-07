Индийские ученые: теории Эйнштейна и Ньютона ошибочны

Нагешвар Рао, вице-президент университета Андра, заявил, что демон из индуистского эпоса «Рамаяна» имел самолеты 24 различных типов и сеть посадочных полос на Цейлоне.

Другой ученый из университета в штате Тамил-Наду, доктор К. Кришнан, выступая на конференции, заявил, что Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн ошибались в своих физических теориях, и что гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном, следует переименовать в честь премьер-министра Нарендры Моди.

По словам Кришнана, Ньютон не понимал природу гравитационных сил отталкивания, а теории Эйнштейна вводят людей в заблуждение.

Индийская ассоциация научных конгрессов, в свою очередь, выразила серьезную озабоченность этими высказываниям. В ее ответном заявлении отмечается, что никто не ставит под сомнение эстетическую ценность древних текстов, но было бы нелепо видеть в них научные истины.

«Мы не разделяем их взгляды и дистанцируемся от их высказываний. Мы считаем их неуместными», - заявил Пременду Матур, генеральный секретарь Индийской ассоциации научных конгрессов.

В 2014 году премьер-министр Нарендра Моди заявил на встрече с врачами и медицинскими работникам в больнице Мумбаи, что сюжет о боге мудрости и благополучия Ганеше, который имел голову слона и тело человека, свидетельствует о том, что в Древней Индии существовала косметическая хирургия.

В январе 2017 года министр здравоохранения штата Раджастхан заявил о важности понимания научного значения коровы, которая, по его словам, является единственным животным в мире, которое вдыхает и выдыхает кислород.