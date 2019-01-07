Пн, 7.01.2019
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Индийские ученые: теории Эйнштейна и Ньютона ошибочны

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Альберт Эйнштейн.

ФОТО: Ammar Awad/Reuters/Scanpix

На ежегодном заседании Индийского научного конгресса, открытого премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прозвучали высказывания, ставящие под сомнения открытия Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна.

В выступлениях некоторых индийских ученых звучали утверждения, что древние индусы знали о существовании стволовых клеток и вели исследования в этой области.

Ведущие ученые Индии раскритиковали это заявление.

Индуистская мифология и теории, основанные на этой религии, уже не впервые становятся частью программы Индийского научного конгресса.

Глава одного из университетов на юге Индии процитировал в своем выступлении древний индуистский текст в качестве доказательства того, что стволовые клетки были обнаружены в Индии тысячелетия назад.

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