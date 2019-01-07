Индийские ученые: теории Эйнштейна и Ньютона ошибочны

В выступлениях некоторых индийских ученых звучали утверждения, что древние индусы знали о существовании стволовых клеток и вели исследования в этой области.
Ведущие ученые Индии раскритиковали это заявление.
Индуистская мифология и теории, основанные на этой религии, уже не впервые становятся частью программы Индийского научного конгресса.
Глава одного из университетов на юге Индии процитировал в своем выступлении древний индуистский текст в качестве доказательства того, что стволовые клетки были обнаружены в Индии тысячелетия назад.