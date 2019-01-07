Российскому туристу, мчавшемуся по Нарве со скоростью 100 км/ч, запретили въезд в Эстонию

Суд наказал российского туриста, мчавшегося по Нарве со скоростью 104 км/ч, арестом, после отбывания наказания нарушителю запретили въезд в Эстонию.
В четверг вечером полицейские Нарвского отделения полиции в ходе патрулирования задержали на улице Кереса ехавший со скоростью 104 км/ч автомобиль Infiniti с регистрационными номерами РФ.
Водитель, проживающий в Московской области, был трезв и на судебном заседании объяснил свое поведение тем, что ему надо было ехать на пограничный пункт. В автомобиле находились и пассажиры, но детей среди них не было. Иностранца доставили для отбывания наказания в Нарвский арестантский дом.
В качестве наказания Вируский уездный суд назначил управлявшему автомобилем 31-летнему мужчине три дня ареста. Россиянина доставили для отбывания наказания в Нарвский арестантский дом.
В воскресенье полицейские Идаской префектуры признали визу нарушителя недействительной. Иностранцу сделали предписание покинуть страну и направили его в Россию. Ему также запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения в течение года.