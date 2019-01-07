Российскому туристу, мчавшемуся по Нарве со скоростью 100 км/ч, запретили въезд в Эстонию

Водитель, проживающий в Московской области, был трезв и на судебном заседании объяснил свое поведение тем, что ему надо было ехать на пограничный пункт. В автомобиле находились и пассажиры, но детей среди них не было. Иностранца доставили для отбывания наказания в Нарвский арестантский дом.