В страшной аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб еще один человек

В Центр тревоги о произошедшем сообщили в 13.10. По предварительным данным, в деревне Кальме волости Пыльтсамаа на 122 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулись три транспортных средства, в результате погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы, пишет Tartu Postimees.

"По последним данным, грузовик Volvo, ехавший из Тарту в направлении Таллинна, попал в боковое скольжение, выкатился на встречную полосу и столкнулся там с ехавшей ему навстречу машиной Mazda. В аварию попал и ехавший за "Маздой" Ford Transit, водитель которого тоже не смог избежать столкновения с грузовиком", - сообщил с места происшествия полицейский Рандо Йыэметс.

В результате столкновения Mazda вылетела в кювет. Внутри находились три человека. Водитель получил тяжелейшие травмы и погиб на месте происшествия. Тяжелые травмы получили и два пассажира Mazda, один из них умер по пути в больницу.

"Почему грузовик не смог удержаться в пределах своей полосы и какие именно обстоятельства привели к трагической аварии и смерти двух человек, прояснят дополнительные экспертизы и уголовное расследование", - отметил Йыэметс, подчеркнув, что зимние условия на дорогах переменчивы и непредсказуемы, они каждую секунду требуют от водителя полной концентрации на управлении автомобилем.

"Даже малейшее постороннее действие, не соответствующая дорожным условиям скорость, внезапные маневры или торможение могут повлечь за собой необратимые трагические последствия. Особенно на заснеженной, скользкой или мокрой трассе, где тормозной путь длиннее обычного", - сказал Йыэметс.

Водителям грузовика и "Форда" оказали первую помощь на месте происшествия, в госпитализации они не нуждались. Полиция убедилась, что и водитель Volvo, и водитель Ford были трезвыми.