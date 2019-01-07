Пн, 7.01.2019
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  • ЧП в центре Таллинна: женщина напала с ножом на собственную мать

ЧП в центре Таллинна: женщина напала с ножом на собственную мать

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В конце прошлой недели полицейским пришлось решительно вмешаться в происходящее в одной из квартир в центре Таллинна: агрессивная женщина начала наносить удары ножом собственной матери.

Как уточнили в Пыхьяской префектуре, кровавые события развернулись 4 января в одной из квартир на улице Каубамая: душевно нестабильная 45-летняя женщина схватилась за нож и напала на свою 82-летнюю мать.

До прибытия полицейских нападавшая успела ранить мать в ногу. Стражи порядка остановили нападавшую, после чего медики увезли ее в психиатрическую больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений.

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