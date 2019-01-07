ЧП в центре Таллинна: женщина напала с ножом на собственную мать
7 января 2019, 19:09
В конце прошлой недели полицейским пришлось решительно вмешаться в происходящее в одной из квартир в центре Таллинна: агрессивная женщина начала наносить удары ножом собственной матери.
Как уточнили в Пыхьяской префектуре, кровавые события развернулись 4 января в одной из квартир на улице Каубамая: душевно нестабильная 45-летняя женщина схватилась за нож и напала на свою 82-летнюю мать.
До прибытия полицейских нападавшая успела ранить мать в ногу. Стражи порядка остановили нападавшую, после чего медики увезли ее в психиатрическую больницу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений.