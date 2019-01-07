Хотела замуж, а лишилась 300 000 евро... Полиция о знакомствах в интернете: это не всегда рассказ о любви

Обычно мошенники действуют по схожей схеме: сначала переписка носит вполне дружеский характер. Со временем отношения становятся все более тесными и продолжаются уже в мессенджерах или по э-мейлу. В момент, когда мужчина входит в доверие, как бы между прочим он упоминает о некоторых проблемах в своей жизни.

Он, например, внезапно заболел и ему нужна дорогостоящая операция или конкретная сумма, чтобы приехать к герлфренд в Латвию в отпуск и тому подобное.

Мужчина может поплакаться женщине и о том, что в хранилище помещены драгоценности, большая сумма, документы и другие ценности, которые он не может вернуть, так как за услугу необходимо заплатить, а нечем.

К сожалению, получив просьбу о помощи, женщины верят всему написанному кавалерами - они бегут за быстрыми кредитами и переводят внушительные суммы денег. Как только жених получает перевод, он навсегда исчезает.

Так, сотрудники полиции вспоминают историю 2017 года, когда некая женщина рассказала, что на одном популярном сайте знакомств начала переписку с "интересным мужчиной" с целью серьезных отношений. Он оказался, якобы, гражданином США, который находится в составе военной миссии в Афганистане.

В результате длительной переписки, применяя разные ухищрения, он выманил у своей невесты более 300 тысяч евро.