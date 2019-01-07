Водитель под кайфом покалечил 17-летнюю девушку

Тяжелая авария произошла ночью 11 февраля 2017 года на первом километре Ризу-Теэ в деревне Тобиа (волость Раквере, Ляэне-Вирумаа). 18-летний Мартин не справился с управлением Peugeot на скользкой дороге, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Сидевшая рядом с водителем 17-летняя девушка получила тяжелые травмы, медикам удалось спасти ее жизнь.

В полиции установили, то Мартин сел за руль в состоянии наркотического опьянения. В понедельник молодой человек предстал перед Вируским уездным судом. Суд изучил письменные показания, заслушал потерпевшую и свидетелей. Во вторник будет давать показания обвиняемый, на 18 января запланированы прения сторон.