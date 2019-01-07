Житель Эстонии набрал быстрых кредитов, проиграл все в казино и нашел способ не возвращать долг

Сегодня в Курессаареском здании суда некоего Т.П. объявили банкротом, о чем сам он ходатайствовал в заявлении от 18 октября. Мужчина безработный, он нетрудоспособен и имеет тяжелую степень инвалидности, ежемесячно он получает пособия на сумму чуть более 400 евро.

На время подачи заявления о банкротстве у него набралось долгов на сумму более 4000 евро, для их возврата были начаты четыре производства.

Долги появились несколько лет назад, когда Т.П. набрал быстрых кредитов и проиграл их в казино. Теперь должник контролирует свое здоровье, придерживается назначенной врачом схемы лечения, его здоровье стабильно. Он запретил себе играть в казино в течение двух лет, но, несмотря на это, не справляется с обязательствами.