Житель Эстонии набрал быстрых кредитов, проиграл все в казино и нашел способ не возвращать долг

Набравший быстрых кредитов и проигравший их в казино житель Сааремаа, чтобы освободиться от долгов, подал заявление о банкротстве, пишет Saarte Hääl.
Сегодня в Курессаареском здании суда некоего Т.П. объявили банкротом, о чем сам он ходатайствовал в заявлении от 18 октября. Мужчина безработный, он нетрудоспособен и имеет тяжелую степень инвалидности, ежемесячно он получает пособия на сумму чуть более 400 евро.
На время подачи заявления о банкротстве у него набралось долгов на сумму более 4000 евро, для их возврата были начаты четыре производства.
Долги появились несколько лет назад, когда Т.П. набрал быстрых кредитов и проиграл их в казино. Теперь должник контролирует свое здоровье, придерживается назначенной врачом схемы лечения, его здоровье стабильно. Он запретил себе играть в казино в течение двух лет, но, несмотря на это, не справляется с обязательствами.
Управляющий по банкротству Вели Краави сказал, что желание людей таким способом избавиться от долгового рабства в последнее время становится в Эстонии уже массовым. Эту возможность используют не только зависимые от игр в казино, но и должники по быстрым кредитам, заключенные и другие люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, сказал Краави.