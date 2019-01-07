"Северное побережье" объединится с веб-средой Postimees

Обе газеты при этом останутся независимыми предприятиями, однако в виртуальном пространстве будут работать в дальнейшем совместно с Postimees — обе газеты ожидает обновленный дизайн идентичного и многофункционального сетевого издания.

По словам главного редактора Saarte Hääl Гуннара Сийнера, для читателя обновление означает в первую очередь расширение удобства в использовании ресурса газеты. К примеру, газету можно будет просматривать в режиме экрана мобильного телефона.

«Кроме того, с нашей веб-страницы будет устранено анонимное комментирование и, как следствие, неуместные и некорректные высказывания», - пояснил Сийнер.