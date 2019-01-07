"Северное побережье" объединится с веб-средой Postimees

Газета Saarte Hääl, освещающая жизнь Саареского уезда Эстонии, в понедельник сообщила, что в ближайшее время присоединится к веб-странице одной из крупнейших ежедневных газет страны Postimees. Те же изменения ожидают в ближайшем будущем и крупную региональную газету Põhjarannik — Северное побережье.
Обе газеты при этом останутся независимыми предприятиями, однако в виртуальном пространстве будут работать в дальнейшем совместно с Postimees — обе газеты ожидает обновленный дизайн идентичного и многофункционального сетевого издания.
По словам главного редактора Saarte Hääl Гуннара Сийнера, для читателя обновление означает в первую очередь расширение удобства в использовании ресурса газеты. К примеру, газету можно будет просматривать в режиме экрана мобильного телефона.
«Кроме того, с нашей веб-страницы будет устранено анонимное комментирование и, как следствие, неуместные и некорректные высказывания», - пояснил Сийнер.
Saarte Hääl в дальнейшем сможет получать также от Postimees консультирование по профессиональным вопросам, которое сейчас небольшое издание не в состоянии себе позволить по финансовым соображениям. «Речь идет об обоюдополезном сотрудничестве, при этом коммерческая станция Raadio Kadi и газета Saarte Hääl сохранят самостоятельность», - заверил Сийнер.