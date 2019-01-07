На Раквереский мясокомбинат требуются десятки новых работников
7 января 2019, 21:39
Раквереский мясокомбинат увеличивает производство: в эстонском отделении концерна HKScan в Ляэне-Вирумаа появится около 60 новых рабочих мест.
В течение первого квартала этого года линия завода в финском Вантаа по производству сосисок должна быть остановлена, а взамен запущена новая линия в Раквере, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Возможности Раквереского мясокомбината по выпуску новой продукции будут известны в апреле, пока же ищут рабочих.
Для новой линии на Раквереском мясокомбинате ищут специалистов разного профиля - от упаковщиков до наладчиков автоматики. При этом есть возможность обучения на месте.