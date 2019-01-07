Пн, 7.01.2019
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На Раквереский мясокомбинат требуются десятки новых работников

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Мясокомбинат. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Раквереский мясокомбинат увеличивает производство: в эстонском отделении концерна HKScan в Ляэне-Вирумаа появится около 60 новых рабочих мест.

В течение первого квартала этого года линия завода в финском Вантаа по производству сосисок должна быть остановлена, а взамен запущена новая линия в Раквере, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Возможности Раквереского мясокомбината по выпуску новой продукции будут известны в апреле, пока же ищут рабочих.

Для новой линии на Раквереском мясокомбинате ищут специалистов разного профиля - от упаковщиков до наладчиков автоматики. При этом есть возможность обучения на месте.

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