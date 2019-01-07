На Раквереский мясокомбинат требуются десятки новых работников

В течение первого квартала этого года линия завода в финском Вантаа по производству сосисок должна быть остановлена, а взамен запущена новая линия в Раквере, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Возможности Раквереского мясокомбината по выпуску новой продукции будут известны в апреле, пока же ищут рабочих.