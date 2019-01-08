Призыв: расскажите о людях, которые сделали Эстонию безопаснее

Инициатором проходящего уже второй год благодарственного мероприятия является компания If Kindlustus, которая совместно с Ассоциацией помощников полицейских, объединяющим добровольных спасателей Союзом спасателей и простыми жителями Эстонии хочет найти людей, смелые поступки которых в прошлом году спасли чью-то жизнь, помогли предотвратить несчастье, задержать преступника, или которые иным образом внесли свой вклад в то, чтобы жизнь в Эстонии была безопаснее. Уже в начале февраля состоится мероприятие, на котором поблагодарят всех представленных кандидатов, и героям подарят по туристическому ваучеру стоимостью 1000 евро для поездки в пункт назначения по собственному выбору.

If Kindlustus призывает всех жителей Эстонии помочь в поиске достойных признания людей. До 25 января по адресу www.if.ee/sangarid открыта специальная страница, где каждый может рассказать об ответственных гражданах, которые помогли нам всем чувствовать себя безопаснее и заслуживают нашей благодарности и признания.

По словам члена правления If Kindlustuse Артура Прауна, безопасность нам обеспечивает не только государство – все важнее становится вклад общин и отдельных людей. «Будучи страховой компанией, мы каждый день видим, насколько важно для жителей страны, чтобы их дома и близкие были в безопасности. Поэтому мы должны замечать людей, являющихся, например, добровольными спасателями или помощниками полицейских, которые проводят свое свободное время вдали от детей и семьи с тем, чтобы жить в Эстонии было безопаснее. Мы должны чаще обращать внимание на таких людей, благодарить их, выражать им признательность. Это не может быть задачей одного лишь государства – свой вклад должен внести и частный сектор», - сказал Праун.

В этом году патронами кампании «Ищем героев» стали братья Тынис и Мадис Миллинги. Оба они наряду со своей основной работой являются активными добровольцами. Шоумен и организатор мероприятий Тынис с 2007 года работает помощником полицейского, а являющийся членом Рийгикогу, актер Мадис с 2012 года числится добровольным спасателем. Оба также являются членами Кайтселийта.

Тынис Миллинг: «В Эстонии более 1000 помощников полицейских, и примерно 3500 добровольных спасателей – на суше и на воде. Они делают это не ради денег или известности. Мы не должны принимать их вклад как нечто само собой разумеющееся. Важно замечать таких людей и выражать им свою признательность».

Мадис Миллинг: «Важно, чтобы повсюду в Эстонии люди дали живущим среди нас героям знать, что мы считаем их примером. Уже в начале февраля мы сможем их достойно отблагодарить».

В прошлый раз участие в народной инициативе оказалось неожиданно активным – компании If Kindlustus рассказали о 60 людях, которые помогли сделать Эстонию безопаснее. Особенно выделили четырех человек. Это: