Готовьтесь! Государство планирует собрать рекордное количество штрафов

Государство планирует взимать больше штрафов. ФОТО: Postimees

По словам руководителя отдела финансов МВД Майри Тонсивер, дополнительные доходы будут поступать в бюджет из двух источников. Во-первых, рост количества штрафов будет связан с началом работы восьми мобильных камер измерения скорости.

«Поскольку Департамент полиции и погранохраны закупит восемь мобильных камер замера скорости, можно прогнозировать, что в этом году сумма оформленных штрафов возрастет примерно на 1,5 млн евро», - отметила она.

По словам ведущего специалиста отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмера Тикерпе, камеры прибудут в феврале, их распределят между четырьмя префектурами. «Местоположение камер можно будет менять в соответствии с необходимостью. При выборе места мы будем учитывать самые опасные для движения участки, где происходит больше всего несчастных случаев. Поначалу планируется, что рядом с камерами будут работать полицейские, которые одновременно смогут заниматься дополнительным надзором за безопасностью дорожного движения», - сказал он.

Во-вторых, источником бюджетных денег должна стать поправка в законе, согласно которой штрафную ставку увяжут с доходом нарушителя. По планам она должна была вступить в силу в феврале этого года, однако, по словам председателя правовой комиссии Рийгикогу Яануса Карилайда (Центристская партия), ее введение было приостановлено после того, как комиссия отправила поправку на согласование в Министерство юстиции. Будет ли принята поправка и когда это будет сделано, предстоит решить следующему составу парламента.

«В связи с поправкой мы прогнозируем рост доходов от штрафов в 2019 году на сумму 1,9 млн евро. Если поправку не примут, этот доход не поступит в госбюджет», - сказала руководитель отдела финансов МВД Тонсивер.