Стало известно, кто разместил в центре Таллинна плакаты со скандальной рекламой

Rus.Postimees публикует перевод письма в полном объеме

"Дорогие члены "Ээсти 200",

сегодня "Ээсти 200" установила в центре Таллинна один плакат.

Что сделал один плакат, на котором нам продемонстрировали расколотость общества? Жителям Эстонии показали зеркало нашего общества - показали то, что в нашем обществе является болевой точкой. Реакции продемонстрировали именно это - что это больно. Но почему этот плакат нас напугал? Что является корнем этой боли? Почему 28 лет спустя в Эстонии все еще можно вызвать такую реакцию? Потому что эта боль - настоящая. Пусть первым бросит камень тот, кто скажет, что показанное на плакате - неправда.

Если всем нам было так больно на это смотреть, то давайте вместе решим эту проблему. Закончим раз и навсегда жить в параллельных мирах в обществе с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, чтобы они могли вместе ходить в школу, участвовать в общих праздниках, работать в одних коллективах и жить в одних районах.

Завтра утром (то есть сегодня - ред.) будут вывешены новые плакаты, на которых "Ээсти 200" призовет в конце концов создать единую систему образования. В 10 утра мы приглашаем в свой офис журналистов, которым мы передадим свое сообщение: расколотость эстонского общества - это проблема, и один из самых больших вызовов для нас - в ближайшее время решить эту проблему.

Наша цель - чтобы в будущем у нас больше никогда не было ни причин, ни оснований вывешивать такие плакаты. В нашем обществе до сих пор распределяют эстонцев и эстонских русских по разным "комнатам" - и это уже начиная с детского сада. Мы ведь понимаем, что создание долгосрочных планов будет безрезультатным, если мы не решим эту глубинную проблему нашего общества. Наше послание предельно ясно: у всех нас одна Эстония. Не может быть только эстонской Эстонии и Эстонии только для русскоязычных. Есть люди, заботящиеся об Эстонии, независимо от родного языка и национальности.

Во имя общей для нас всех Эстонии!

Всегда ваша!