Яак Мадисон не отказался от планов поехать в Крым

"На данный момент я отказался от посещения полуострова в первую очередь из-за предстоящих парламентских выборов - поездка в Крым отняла бы у меня больше времени. Так что более рационально было на один день съездить в Киев, чтобы встретиться с крымскими эстонцами в посольстве", - объяснил Мадисон.

"Но я был бы рад посетить крымских эстонцев, когда работа по ремонту культурного центра Eesti Tare будет завершена, и можно будет увидеть ее результат, полученный с помощью переданных пожертвований", - добавил Мадисон.

Напомним, что Мадисон начал кампанию по сбору пожертвований на ремонт центра прошлой весной, тогда же он отметил, что не видит проблем в том, чтобы отправиться в Крым в том числе и через Россию, но политик подчеркнул, что Крым был аннексирован Россией и он не признает Крым ее частью.

Как ранее писал Rus.Postimees, Мадисон передал в Киеве крымским эстонцам более 4000 евро пожертвований, собранных на ремонт культурного центра — Эстонского дома Eesti Tare в Крыму.