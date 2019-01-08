Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Ким принял решение об отставке до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Официальная причина - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики, пишет Korrespondent.net.

"Ким объявил, что сразу после отставки присоединится к (частной) фирме и будет работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны", - говорится в документе.