Убийство в тартуском вытрезвителе: обвиняемый не признает себя виновным

Вчера Тартуский уездный накануне приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве в арестантском доме, произошедшем в июле 2018 года, в ходе начавшегося судебного следствия обвиняемый - 64-летний Калев Стейнберг - не признал себя виновным по предъявленному обвинению, пишет Rus.err.
Как ранее сообщила прокуратура, 6 июля 2018 года полицейские обнаружили Калева спящим на одной из автобусных остановок города Тарту. Власти разбудили мужчину, поскольку у него выявили сильные нарушения координации и восприятия окружающей среды, Стейнберга доставили в арестную камеру для протрезвления, где и произошла трагедия.
В этой же камере на нарах спал 65-летний мужчина, которого, по версии следователей, Калев задушил.
Калева Стейнберга обвинили в убийстве, совершенном мучительным способом, ему грозит до 20 лет тюрьмы.