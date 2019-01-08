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Убийство в тартуском вытрезвителе: обвиняемый не признает себя виновным

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Вытрезвитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

Вчера Тартуский уездный накануне приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве в арестантском доме, произошедшем в июле 2018 года, в ходе начавшегося судебного следствия обвиняемый - 64-летний Калев Стейнберг - не признал себя виновным по предъявленному обвинению, пишет Rus.err.

Как ранее сообщила прокуратура, 6 июля 2018 года полицейские обнаружили Калева спящим на одной из автобусных остановок города Тарту. Власти разбудили мужчину, поскольку у него выявили сильные нарушения координации и восприятия окружающей среды, Стейнберга доставили в арестную камеру для протрезвления, где и произошла трагедия.

В этой же камере на нарах спал 65-летний мужчина, которого, по версии следователей, Калев задушил. 

Калева Стейнберга обвинили в убийстве, совершенном мучительным способом, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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