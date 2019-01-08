Убийство в тартуском вытрезвителе: обвиняемый не признает себя виновным

Как ранее сообщила прокуратура, 6 июля 2018 года полицейские обнаружили Калева спящим на одной из автобусных остановок города Тарту. Власти разбудили мужчину, поскольку у него выявили сильные нарушения координации и восприятия окружающей среды, Стейнберга доставили в арестную камеру для протрезвления, где и произошла трагедия.