«Русские и эстонцы вместе...»: скандальную рекламу сменили новой

Член «Ээсти 200» Игорь Таро объяснил в социальных сетях противоречивую рекламу партии в центре Таллинна, призывавшую эстонцев и русских стоять отдельно на автобусной остановке. Сегодня рекламу сменили.
«Я из двуязычной семьи и мои дети говорят на нескольких языках. У многих знакомых и родственников такая же ситуация. Смотрел вчера вечером фотографии этих плакатов, размещенных на трамвайной остановке в Таллинне, и поймал себя на мысли, что в восстановившей независимость Эстонии никто лучше не смог объяснить, что в нашем обществе означает разделение разных национальных групп», - сказал Таро.
«Некоторые даже назвали это разжиганием ненависти. Даже люди, которые на протяжении многих людей неоднократно играли на противопоставлении различных национальностей, лицемерно высказались. Какая вражда там была - просто описание имеющейся ситуации на примере одной символической трамвайной остановки. Полюбуемся вместе. Плакат - это не явление. Он может быть зеркалом. Или окном», - добавил он.
Во вторник утром противоречивую рекламу сменили.