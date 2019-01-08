«Русские и эстонцы вместе...»: скандальную рекламу сменили новой

«Я из двуязычной семьи и мои дети говорят на нескольких языках. У многих знакомых и родственников такая же ситуация. Смотрел вчера вечером фотографии этих плакатов, размещенных на трамвайной остановке в Таллинне, и поймал себя на мысли, что в восстановившей независимость Эстонии никто лучше не смог объяснить, что в нашем обществе означает разделение разных национальных групп», - сказал Таро.