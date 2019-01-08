Стоящаяся госгимназия не вызывает доверия у родителей учеников

Кохтла-Ярвеская государственная гимназия, где под одной крышей будут учиться выпускники основных школ как с русским, так и с эстонским языком обучения, должна распахнуть двери 1 сентября 2019 года.

На прошедшем собрании родители учащихся и преподаватели Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве говорили о том, что молодежь массово не желает переходить в государственную гимназию. По словам участников собрания, встречи с директором госгимназии Ириной Путконен не внесли ясности ни в концепцию новой школы, ни в то, как в ней будет обеспечиваться образование на эстонском языке.

«Я насторожилась, когда образованные и признанные в Ида-Вирумаа люди искренне сказали, что их ребенок не пойдет учиться в новую гимназию, и они ищут другие варианты. Проблема поднята как в местных, так и в республиканских СМИ. Вместе с тем Министерство образования и науки проблемы не видит, притом что они не были на месте и не встречались с местной общиной», - отметила инициатор собрания Маре Роозилехт.

Роозилехт, работающая директором по развитию в Вируском колледже Таллиннского технического университета, является выпускницей Ярвеской гимназии и когда-то преподавала в этой школе: «В ней учились трое моих сыновей, младший заканчивает этой весной».

Будущее эстоноязычного гимназического образования волнует не только родителей нынешних гимназистов. В собрании приняли участие как те, чьи дети или внуки еще учатся в начальных классах, так и те, кто, услышав о новой государственной гимназии, заблаговременно отправили своих отпрысков учиться в Тарту.

«Я сама и три моих дочери окончили эту школу, теперь там учится мой внук. Почему эстонские родители решают не отдавать своего ребенка в новую школу и ищут возможности в других местах? Потому что чувство безопасности крошечной эстонской общины с созданием новой школы сильно потревожено. Основной вопрос в том, кто будет в этой школе носителем эстонского языка и менталитета?» - рассудила Ульви Вилуметс, которая работает преподавателем в Йыхвиской гимназии.

По словам учительницы Каи Тойкка, общину пугает то обстоятельство, что в создаваемой госгимназии эстонцы окажутся в значительном меньшинстве, как это произошло и в Йыхвиской гимназии. «В Кивиылиской 1-й средней школе, где я тоже преподаю, совместное обучение идет успешнее, потому что соотношение более равномерное».

Кроме того, родители детей выразили беспокойство в связи с возможным падением уровня преподавания - сейчас Ярвеская гимназия, согласно результатам госэкзаменов, является сильнейшей эстоноязычной школой уезда. Несколько человек подтвердили, что из-за сложившейся ситуации подумывают уехать из Ида-Вирумаа.

«С одной стороны, говорят о необходимости укрепления эстонского духа в Ида-Вирумаа, переводя сюда госучреждения и открывая колледж Академии внутренней обороны. В то же время пренебрегают исчезновением того немного, что здесь есть. А в ответ на призывы общины о помощи прячут головы в песок», - отметила Роозилехт.

На собрании обсудили, что можно сделать, так сказать, в последнюю минуту, чтобы спасти качественное гимназическое образование на эстонском языке. Среди предложений были как призыв провести новый конкурс для замещения должности директора государственной гимназии, так и желание создать в Кохтла-Ярве гимназию, в которой учебные программы были бы на сто процентов эстоноязычными.

Единодушно решили, что в качестве первого шага уже в январе местная община, представители Министерства образования и науки и директор новой школы должны встретиться. Обращение соответствующего содержания направят в министерство.

Председатель попечительского совета Ярвеской гимназии, член Кохтла-Ярвеского горсобрания и эксперт по внешнему финансированию Министерства культуры Эдуард Одинец констатировал, что собрание наверняка выражает мнение не всех родителей и учеников. «Часть говорит, что учиться вместе было бы очень здорово - таким образом русские выучат эстонский язык и наоборот».

Вместе с тем Одинец признал, что коммуникация со стороны руководства и собственника школы была слабой: «Страхи порождаются неизвестностью. Никто не знает, что произойдет. Нужно проводить новые встречи, чтобы развеять эти страхи».