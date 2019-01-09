Паром Leiger ночью стал скорой помощью

Вчера поздно вечером паром Leiger поспешил на помощь Центру морской охраны, чтобы как можно быстрее доставить с острова на материк нуждавшегося в помощи пациента, сообщила Сирле Арро - пресс-секретарь TS Laevad, занимающегося паромной переправой на Балтийском море изданию Lääne Elu.

Стартовавший из Хертельмаа Leiger прибыл в порт Рохукюла в 01.10.