Паром Leiger ночью стал скорой помощью
9 января 2019, 13:35
Прошлой ночью с острова Хийумаа на материк паромом был доставлен пациент, нуждавшийся в медицинской помощи высшего уровня, пишет Postimees.
Вчера поздно вечером паром Leiger поспешил на помощь Центру морской охраны, чтобы как можно быстрее доставить с острова на материк нуждавшегося в помощи пациента, сообщила Сирле Арро - пресс-секретарь TS Laevad, занимающегося паромной переправой на Балтийском море изданию Lääne Elu.
Стартовавший из Хертельмаа Leiger прибыл в порт Рохукюла в 01.10.
«Помощь парома была нужна, поскольку из-за погоды этого не смог сделать вертолет, а катер лоцмана находился слишком далеко, и там не было достаточного пространства для размещения медицинского транспорта»,- объяснила Арро.