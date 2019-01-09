Ср, 9.01.2019
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Паром Leiger ночью стал скорой помощью

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Паром Leiger.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Прошлой ночью с острова Хийумаа на материк паромом был доставлен пациент, нуждавшийся в медицинской помощи высшего уровня, пишет Postimees.

Вчера поздно вечером паром Leiger поспешил на помощь Центру морской охраны, чтобы как можно быстрее доставить с острова на материк нуждавшегося в помощи пациента, сообщила Сирле Арро - пресс-секретарь TS Laevad, занимающегося паромной переправой на Балтийском море изданию Lääne Elu.

Стартовавший из Хертельмаа Leiger прибыл в порт Рохукюла в 01.10.

«Помощь парома была нужна, поскольку из-за погоды этого не смог сделать вертолет, а катер лоцмана находился слишком далеко, и там не было достаточного пространства для размещения медицинского транспорта»,- объяснила Арро.

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