Читательница: сданную кровь втихую используют для генного донорства?

"Случайно обратила внимание на последний пункт анкеты и отказалась от использования моей крови в научных целях, так как считаю, что это завуалированное предложение стать генным донором. Все доноры априори люди отзывчивые, поэтому готовы отдать свою кровь не задумываясь. Не используют ли их человеческий порыв, оставляя их в неведении? - беспокоится читательница. - Почему бы отдельно не поставить пункт на согласие в участии в генном донорстве? Это было бы корректно".

Отвечает заведующая Центром крови Северо-Эстонской региональной больницы Рийн Кулласте:

В научных целях мы можем использовать пробу донорской крови только как анонимный биологический материал, никаких личных данных с этой деятельностью не связано. Поэтому не стоит бояться, что, дав согласие на использование крови в научных целях, вы, сами того не ведая, станете генным донором.

Пробы, прошедшие обязательные для донорской крови исследования, в обычной ситуации подлежат уничтожению как биологические отходы.

Необходимо также сказать, что Центр крови Региональной больницы больше не занимается сбором генных проб. С 15 октября 2018 года мы предоставляли возможность в ходе сдачи крови в Центре крови и в DoonoriFoorum дополнительно сдавать кровь для пополнения генного фонда - чтобы помочь фонду в выполнении большой задачи 2018 года - появления 100 000 новых генных доноров к юбилею Эстонии. Для того, чтобы стать генным донором, требовалось отдельно дать на это согласие. Теперь цель по нахождению 100 000 генных доноров выполнена, и с 28 декабря 2018 года Центр крови Региональной больницы и DoonoriFoorum больше не берут генные пробы. Люди, желающие стать генными донорами, смогут найти ближайший к ним пункт для сдачи проб на сайте www.geenidoonor.ee.