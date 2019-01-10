В Эстонии набирает обороты грипп: сотни людей оказались в больнице

Сравнительно низкое число амбулаторных обращений к врачу и низкую долю детей среди пациентов можно связать с праздниками и школьными каникулами - являющиеся потенциальными распространителями вируса дети были дома, и это ограничило и распространение вируса, отметили в Департаменте здоровья.

Средняя заболеваемость составила 247,8 на 100 000 населения. Заболеваемость вирусными инфекциями была выше среднего показателя страны в Ида-Вирумаа, Ярвамаа и Таллинне.

Заболеваемость гриппом еще не достигла своего пика, она продолжает расти, отметил департамент.

Главным возбудителем заболеваний сейчас являются вирусы гриппа, доля которых выросла до 72,5 процента. Всего с начала сезона госпитализировано 236 пациентов, более 69,5 процента из них - дети и подростки в возрасте до 19 лет.