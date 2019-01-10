Фонд лечения от рака: Больничная касса будет оплачивать шесть лекарств, на которые прежде приходилось собирать деньги

Речь идет о лекарствах, помогающих в лечении опухолей в легких, костном мозге, желудке и пищеводе, почках, лимфосистеме и при лейкемии, сообщил фонд «Подаренная жизнь». В конкретных препаратах, по оценке Больничной кассы, в год нуждаются около 200 человек.

«Мы рады, что лечение, при котором до сих пор людям приходилось лишь надеяться на помощь жертвователей, теперь подпадает под государственную медицинскую страховку. Из шести препаратов четыре хорошо знакомы Фонду лечения от рака. В течение определенного времени фонд покупал их многим людям, помогая, таким образом, преодолеть бездну нефинансирования», - сказал руководитель Фонда лечения от рака «Подаренная жизнь» Тойво Тянавсуу.

Препараты, которые с нового года компенсирует Больничная касса:

DARZALEX: для лечения множественной миеломы у совершеннолетних пациентов;

KEYTRUDA: для пациентов с метастазирующей формой рака. Это лекарство фонд помог купить многим пациентам с разными диагнозами. Часть из них теперь получают лечение за счет Больничной кассы, другие должны по-прежнему обращаться за помощью к Фонду лечения от рака;

ZYKADIA: для лечения пациентов немелкоклеточного рака легкого с метастазами;

XTANDI: для лечения метастазирующего рака предстательной железы. Препарат известен Фонду лечения от рака уже с 2015 года;

QARZIBA: для речения высокого риска нейробластомы. Лечение, которое при помощи фонда получили восьмилетняя Аннабель и шестилетний Таурис, которых весной 2018 года признали здоровыми. Фонд «Подаренная жизнь» и организатор «Ралли уток» - Эстонский союз родителей детей, болеющих раком, внесли в лечение двух детей около 250 000 евро;

BLINCYTO: для пациентов с лимфобластной лейкемией. Это крайне дорогое лекарство в начале 2018 года при поддержке фонда получила 35-летняя Майли, которая, к сожалению, проиграла болезни.