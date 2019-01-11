Утвержден бюджет Больничной кассы: приоритеты – доступность врачебной помощи и семейная медицина

По сравнению с прошлым годом Больничная касса направит в семейную медицину на 19 миллионов евро больше, увеличится количество центров здоровья, а у семейных врачей добавится возможность э-консультаций с дерматовенерологами, сосудистыми хирургами, врачами восстановительного лечения и врачами, занимающимися проблемами боли.

«Направление на усиление семейной медицины – единственно верное»,- отметила председатель совета Больничной кассы, министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут.

По ее словам, основой нашего здравоохранения являются семейные врачи и медсестры, которые помогают сохранить и улучшить здоровье каждого человека: «Но это означает, что попадание на прием к врачу и медсестре должно стать удобнее и быстрее. Надеюсь, что принятые в последнее время решения уже в ближайшее время окажут влияние, а качественная семейная медицина станет доступна для каждого человека».

Также приоритетами бюджета Больничной кассы являются дети и улучшение доступности амбулаторного лечения детей. Увеличится количество приемов детских врачей, врачей ухо-горло-нос, окулистов и детских психиатров. Итого на улучшение доступности лечения детей Больничная касса направляет на 2,3 миллиона евро.

«Чтобы попасть на прием к врачу дети не должны ждать дольше недели. Раннее распознание проблем со здоровьем ребенка и их решение – это инвестиция в будущую жизнь»,- сказала Сиккут.

«Ясно, что в некоторых случаях результат не приносит одно лишь увеличение финансирования, поскольку не хватает врачей-специалистов, например, аллергологов и психиатров. Но тут нужно внести вклад с увеличение учебного заказа, чтобы в будущем был более быстрый доступ к врачам»,- объяснила министр.

Для Больничной кассы крайне важна работа по профилактике и пропаганде здоровья, цель которой – ранее обнаружение болезней и предотвращение болезней: «И хотя в Эстонии количество лет, прожитых в хорошем здоровье, находится на пути увеличения, нам еще есть куда двигаться, чтобы достичь европейского уровня. Поэтому мы увеличили бюджет профилактики на 26 процентов, то есть почти на три миллиона евро. За эти деньги расширятся, например, возрастные группы обследований, направленных на раннее выявление рака шейки матки, груди и толстой кишки»,- сказал председатель правления Больничной кассы Райн Лаане.

Финансово объем помощи врачей-специалистов увеличится на 71 миллион евро, и в этом году за эти деньги будут профинансированы 96 процентов предполагаемого спроса. Кроме планового амбулаторного лечения детей в большем объеме будут профинансированы направления: онкология и гематология, психиатрия, кардиология и неврология, а также продолжится сокращение очередей на операции на катаракту и установку эндопротезов.

В результате переговоров по коллективному договору врачей, медсестер и Союза больниц, через перечень медицинских услуг Больничной кассы для покрытия добавляемого к услуге зарплатного компонента в этом году в бюджет добавлены 40 миллионов евро, то есть врачей и медсестер ждет повышение зарплат.

«Для сохранения мотивированных и профессиональных медицинских работников нужна достойная зарплата. Мне приятно, что отъезд врачей и медсестер за границу притормозился. За последние пять лет зарплаты врачей увеличились на 55 процентов, а медсестер на 65,6 процента. Это нужно для того, чтобы обеспечить наших жителей командой медиков международного уровня здесь, в Эстонии», - сказала Рийна Сиккут.