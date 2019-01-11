Исследование: от интернет-травли страдал каждый третий ученик профшкол

Каждый второй ученик профшколы считает интернет-травлю серьезной проблемой, и каждый третий лично сталкивался с ней – выяснилось из исследования, проведенного среди 450 учеников и выпускников профшкол, сообщает коммуникационное бюро Havas Estonia.
«Исследование, проведенное в рамках программы обучения цифровым навыкам учеников профшкол Эстонии Samsung Digi Pass, выявило, что 97% обучающихся и выпускников профшкол считают кибертравлю проблемой в эстонском обществе», - рассказал руководитель исследований компании Havas Estonia Маури Сёэт. Он также добавил, что внимания заслуживает тот факт, что вопрос интернет-травли является прежде всего проблемой молодого поколения. «Если всего 22 процента людей в возрасте от 24 лет сталкивались с кибербуллингом, то процент учеников младшего возраста в этой проблеме достигает 40», - добавил Сёэт.
По словам руководителя обучающей программы Digi Pass, старшего научного сотрудника Таллиннского университета Марта Лаанпере, молодежь умеет защитить свои устройства и применить меры безопасности, чтобы избежать виртуальных рисков. По-прежнему остается проблемой то, как защитить свои личные данные и умение считаться с приватностью других людей, чтобы защитить себя от интернет-мошенничества и других опасностей, в том числе и от кибертравли.
В исследовании цифровых навыков участвовали ученики профшкол в возрасте от 15 лет, а также выпускники, окончившие профшколу в течение последних шести лет. Треть ответивших лично сталкивались с кибертравлей.
«Кибербуллинг является международной и очень распространенной проблемой. Социальные сети и интернет-общение стали большой частью ежедневной жизни молодежи, поэтому данную тему нельзя отрицать. Как одно из крупнейших предприятий по технологиям в мире, мы считаем необходимым поднять обсуждение теневых мест цифрового мира и предупреждать столь серьезные последствия. По этой причине мы рассматриваем тему безопасности и кибергигиены в рамках обучающей программыDigi Pass», - отметила руководитель программы Samsung Electronics Digi Pass в странах Балтии Эгле Тамелите.
То же исследование показало, что 45% молодых людей, подвергшимся интернет-травле, сумели что-либо предпринять в ответ на неё. При этом 18% столкнувшихся с этой проблемой учеников и выпускников не знали, как бороться с кибербуллингом
В 2018 году коммуникационное агентство Havas Estonia по заказу Samsung Electronics Baltics провело исследование цифровых навыков среди учеников и выпускников эстонских профшкол. В интернет-опросе приняло участие 448 респондентов.
Как вести себя в случае интернет-травли?
• Заблокируй в каналах общения того, кто тебя травит.
• Скопируй плохие сообщения, чтобы при необходимости в будущем использовать их как доказательство.
• Сообщи администратору портала о человеке, занимающемся травлей (ложные профили, обзывание, угрозы на форумах, выставление и искажение чужих фото и др.).
Источник: Департамент полиции и погранохраны