Исследование: от интернет-травли страдал каждый третий ученик профшкол

«Исследование, проведенное в рамках программы обучения цифровым навыкам учеников профшкол Эстонии Samsung Digi Pass, выявило, что 97% обучающихся и выпускников профшкол считают кибертравлю проблемой в эстонском обществе», - рассказал руководитель исследований компании Havas Estonia Маури Сёэт. Он также добавил, что внимания заслуживает тот факт, что вопрос интернет-травли является прежде всего проблемой молодого поколения. «Если всего 22 процента людей в возрасте от 24 лет сталкивались с кибербуллингом, то процент учеников младшего возраста в этой проблеме достигает 40», - добавил Сёэт.

По словам руководителя обучающей программы Digi Pass, старшего научного сотрудника Таллиннского университета Марта Лаанпере, молодежь умеет защитить свои устройства и применить меры безопасности, чтобы избежать виртуальных рисков. По-прежнему остается проблемой то, как защитить свои личные данные и умение считаться с приватностью других людей, чтобы защитить себя от интернет-мошенничества и других опасностей, в том числе и от кибертравли.

В исследовании цифровых навыков участвовали ученики профшкол в возрасте от 15 лет, а также выпускники, окончившие профшколу в течение последних шести лет. Треть ответивших лично сталкивались с кибертравлей.

«Кибербуллинг является международной и очень распространенной проблемой. Социальные сети и интернет-общение стали большой частью ежедневной жизни молодежи, поэтому данную тему нельзя отрицать. Как одно из крупнейших предприятий по технологиям в мире, мы считаем необходимым поднять обсуждение теневых мест цифрового мира и предупреждать столь серьезные последствия. По этой причине мы рассматриваем тему безопасности и кибергигиены в рамках обучающей программыDigi Pass», - отметила руководитель программы Samsung Electronics Digi Pass в странах Балтии Эгле Тамелите.

То же исследование показало, что 45% молодых людей, подвергшимся интернет-травле, сумели что-либо предпринять в ответ на неё. При этом 18% столкнувшихся с этой проблемой учеников и выпускников не знали, как бороться с кибербуллингом

В 2018 году коммуникационное агентство Havas Estonia по заказу Samsung Electronics Baltics провело исследование цифровых навыков среди учеников и выпускников эстонских профшкол. В интернет-опросе приняло участие 448 респондентов.