Пн, 14.01.2019
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1964-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1964-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Среди зданий и сооружений 1964-го года жюри выделило здание кинотеатра «Космос» на Пярнуском шоссе, 45 в Таллинне и назвало именно его знаковым строением этого года. 

Проект: всесоюзный типовой проект, адаптироанный для Таллинна архитекторами Ильмаром Лааси, Удо Иваском, 1962–1964. Построен: 1964. Реставрационный проект: Урмас Лыоке. Реставрация: 2014.

ФОТО: In Nomine

После завершения строительства кинотеатр «Космос» стал самым большим и современным кинотеатром в странах Балтии, гигантский экран и стереофоническая звуковая система которого обеспечивали абсолютно новые, более реалистичные ощущения при просмотре кинофильмов. Со своими контрастирующими между собой лихо изогнутым железобетонным козырьком и воздушными стеклянными фасадами фойе и огромным кирпичным залом кинотеатр «Космос», несомненно, стал одним из самых выразительных построенных по типовому проекту зданий в Советской Эстонии. 

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