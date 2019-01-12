Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1964-й

Среди зданий и сооружений 1964-го года жюри выделило здание кинотеатра «Космос» на Пярнуском шоссе, 45 в Таллинне и назвало именно его знаковым строением этого года.

После завершения строительства кинотеатр «Космос» стал самым большим и современным кинотеатром в странах Балтии, гигантский экран и стереофоническая звуковая система которого обеспечивали абсолютно новые, более реалистичные ощущения при просмотре кинофильмов. Со своими контрастирующими между собой лихо изогнутым железобетонным козырьком и воздушными стеклянными фасадами фойе и огромным кирпичным залом кинотеатр «Космос», несомненно, стал одним из самых выразительных построенных по типовому проекту зданий в Советской Эстонии.