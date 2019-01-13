"Т-34": танковые бои 2018 года

В фильме произошло смешение биографий двух героев. 29-летний к началу войны Колобанов был офицером с боевым опытом, участвовал в Зимней войне. Коновалову в 42-м году исполнился 21 год, в начале войны он был ранен, после госпиталя стал командиром тяжелого танка… В фильме Коновалову (его играет Андрей Чернышев) не менее 35 лет, он воевал еще в Испании; для «оживляжа» в сюжет добавлен любовный треугольник (герой – его бывшая жена, конструктор завода им. Кирова, приехавшая на фронт ремонтировать танки – замполит, который, согласно распространенному клише военных драм, в начале кажется сволочью первостатейной, зато к финалу перековывается в надежного боевого товарища). Но этого мало! И в 41-м, и летом 42-го года герой ведет неравный бой с «Тиграми», которых тогда у немцев еще не было. Одним словом, изучайте, ребята, материальную часть!

Легенда и миф

Если «Танки» и «Несокрушимый» при всех ляпах и нарушениях исторической правды претендуют (напрасно!) на достоверность, по крайней мере, на правдоподобие, то Алексей Сидоров в общем-то не скрывает, что делает легенду, а возможно – и миф.

Легенда возникает из реальности, когда подробности либо недоступны, либо стерлись в памяти, а героический поступок помнится. Скажем так: легенда – это исправленная и преображенная правда, она стоит на земной почве, но уходит вверх, в небеса. Миф преображает реальность до неузнаваемости, он очень часто включает в себя нечто необъяснимое, мистическое. Если легенда – это свободное перевоплощение реальности, то миф – ее метафора.

В 2012 году Карен Шахназаров снял «Белый «Тигр» - тоже о танкистах, только это был миф в чистом виде. Чудовищный танк «Белый «Тигр» сеет смерть, но его никто не видит, хотя он вроде бы есть. Справиться с ним может только один человек – безымянный советский танкист, который был извлечен из сгоревшей «тридцатьчетверки» с 90% ожогами тела, но воскрес. Он не знает своего имени, не помнит, откуда родом, ему дали имя Иван Найдёнов. Только тот, кто пережил смерть и вышел из адского пламени, способен уничтожить чудовище. И экспериментальный танк, который дают Ивану, не надо конкретизировать как появившуюся в 44-м новейшую модель «Т-34-85», а как меч-кладенец, который дан витязю, чтобы поразить дракона. В конце фильма становится ясно, что Белый «Тигр» - воплощение всего того ужасного и бесчеловечного, что несет с собой война. Его как бы нет, но он есть!

Усложненность метафорического строя помешала Шахназарову достучаться до сознания широкого зрителя. Но и среднестатистических кинокритиков – тоже.