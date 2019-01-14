Льгота на лечение зубов иногда заставляет сменить врача

Зубной врач: лечение зубов не решит проблемы плохой гигиены рта

Стоматолог и член правления Союза зубных врачей Эстонии Регина Кунингас-Отт: «Жители Эстонии послушные и ответственные. Если сказать – чисти, он будет чистить. Однако может быть нужно больше говорить о причинах и последствиях. Ни одно лечение зубов, протез или эстетическая работа не может быть лучше, чем то, что дает каждодневная гигиена. Если гигиена плохая, не спасет ничего.

Есть нужно в определенные часы, а в промежутках не нужно держать во рту конфету на палочке. Мне не важно, как много времени пациенты тратят на чистку зубов. Главное, чтобы рот стал чистым. Для проверки этого есть разные методы, например, индикаторные таблетки для выявления налета зубах. Ее нужно разгрызть, и таблетка окрасит налет на зубах в красный и синий.

Не места, которые окрасились, нужно почистить снова. Рука привыкает совершать определенные движения, а потому некоторые места могут оказаться не почищенными. Вторая возможность – провести языком по зубам: все, что шершавое – грязное. Чистая эмаль – зеркально-гладкая».