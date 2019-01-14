Льгота на лечение зубов иногда заставляет сменить врача

Министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут (СДПЭ) не видит проблемы в том, что компенсацию на лечение зубов в 40 евро могут получить не все пациенты, ведь, благодаря этому, к зубным врачам все же попадает все больше людей с маленькими зарплатами, пишет Postimees.
«Хотелось бы, что это было предназначено для людей, а не для политиков»,- критикует член правления Союза зубных врачей Эстонии Регина Кунингас-Отт введенную под предводительством соцдемов систему компенсации лечения зубов, согласно которой государство компенсирует лечение зубов на сумму в 40 евро в год. Эту компенсацию могут использовать лишь те пациенты, чей стоматолог является договорным партнером Больничной кассы.
Некоторые меняют зубного врача
Зубной врач Кунингас-Отт, чья клиника заключила договор с Больничной кассой, говорит, что к ней приходят пациенты, которые не могли использовать компенсацию у своего прежнего доктора: «Люди оказались перед выбором – сменить врача. В то же время они платят налоги, как и все остальные». Ее критика не означает, что союз не поддерживает идею компенсации – напротив, но в союзе считают, что она должна быть доступна большему количеству людей.
Но, по словам министра Сиккут, никогда и не ставилась цель, чтобы компенсацию начали получать все пациенты, или чтобы все клиники заключили договор с Больничной кассой. Компенсацию на лечение зубов, по ее словам, создали для того, чтобы к врачу пришли и те, кто этого давно не мог себе позволить. И для таких пациентов смена врача явно не является проблемой.
Проведенное в октябре прошлого года исследование Больничной кассы показало, что компенсация достигла своей цели: большее половины тех, кто воспользовался возможностью компенсации, получают минимальную зарплату, или у них совсем нет никаких доходов. Кроме того, многолетний анализ показал, что люди с маленькими доходами не тратятся на лечение зубов, это делают люди с большими доходами. Но ясно, что в лечении зубов нуждаются и люди, зарабатывающее меньше: «Это хороший пример формирования политики на основании знаний».
Второй стороной проблемы являются предельные цены, установленные Больничной кассой, что также является главной причиной, почему не все стоматологические кабинеты заключили договор с кассой. К компенсации на лечение зубов присоединились чуть больше половины стоматологических кабинетов – из почти 600 чуть более 300.
Пациенты голосуют ногами
По словам представителей Союза зубных врачей, инвестировавшие в технологии, материалы и обучение персонала врачи из-за предельных цен должны экономить на качестве лечения. Например, зубной врач использует материал для пломб, который усилен керамикой и более пригоден по биологическим параметрам. На это у него с ассистентом и администратором уходит 45 минут. Больничная касса оценила такую работу в 25 евро, хотя реальная цена находится где-то в пределах ста евро. «Ну, это не мотивирует!»- говорит Кунингас-Отт.
В итоге, по ее словам, теряет пациент. Врач должен заплатить зарплату себе и другим работникам, купить перчатки и средства дезинфекции. По словам Кунингас-Отт, возникает вопрос – на чем сэкономить? Поскольку на перчатках и дезинфекции экономить нельзя, то приходится экономить на используемых материалах: «В этом случая используешь материал, придуманный 20 лет назад, зато все счета будут оплачены».
Высокое качество лечения зубов в Эстонии, по ее словам, это результат свободной конкуренции: «Пациент голосует ногами, а потому каждый врач старается сделать чуть лучше». Цены, по ее словам, обоснованы, поскольку, если врач просит слишком много, пациенты просто уходят.
«Ни от кого не требуют работать за копейки»,- ответила Сиккут на критику. Те клиники, чьи расходы компенсация не покрывает, – будь-то причиной высокая цена за аренду, или высокие зарплаты – по ее словам, и не присоединились к системе компенсации. Министр добавила, что установленные Больничной кассой цены на услуги учитывают современные пломбы и время работы, которое требуется на их установку. Катастрофического влияния на качество, по ее словам, сейчас не видно.
В провинции цены повысились
В провинции цены на лечение зубов повысились, так что для людей от компенсации мало пользы. «В условиях рынка невозможно установить одинаковую цену в центре Таллинна и в клинике, работающей в провинции», - признала Кунингас-Отт.
По словам министра Сиккут, в плане повышения цен есть лишь единичные примеры, но общего подорожания стоматологической помощи не произошло: «Да, может произойти такое, что стоматологическая помощь подорожает на два или четыре евро. Цены растут каждый год, и в продуктовых магазинах, и повсюду».
В случае компенсации на лечение зубов Больничная касса и Министерство социальных дел взвесили: увеличить для пациента выбор или количество услуг, которые можно получить за эти деньги: «Разница цен по регионам настолько большая, что если в провинции за компенсацию можно сделать две пломбы, то в Таллинне за нее можно только открыть рот. Компенсация могла бы быть такой, за которую пациент получал бы реальную услугу».
Кунингас-Отт критикует и то, что система компенсаций предназначена не для многих пациентов. По ее словам, распространено ошибочное убеждение, что на каждом приеме у зубного врача можно сэкономить 40 евро. В действительности, все совершеннолетние могут получить компенсацию в размере 40 евро в год, причем, сам пациент должен оплатить как минимум 50 процентов от счета.
Если счет за лечение зубов, например, составляет 60 евро, то заплатить самому нужно 50 процентов, то есть 30 евро, еще 30 евро заплатит Больничная касса. Если пациент в том же году еще раз обратиться к стоматологу, то Больничная касса заплатит еще 10 евро, поскольку максимальная сумма компенсации в год составляет 40 евро.
По состоянию на конец декабря, компенсацию на лечение зубов у несовершеннолетних использовали почти 220 200 человек на общую сумму в 11 миллионов евро. По оценке Больничной кассы, такое большое количество воспользовавшихся компенсацией показывает, насколько она нужна.
Зубной врач: лечение зубов не решит проблемы плохой гигиены рта
Стоматолог и член правления Союза зубных врачей Эстонии Регина Кунингас-Отт: «Жители Эстонии послушные и ответственные. Если сказать – чисти, он будет чистить. Однако может быть нужно больше говорить о причинах и последствиях. Ни одно лечение зубов, протез или эстетическая работа не может быть лучше, чем то, что дает каждодневная гигиена. Если гигиена плохая, не спасет ничего.
Есть нужно в определенные часы, а в промежутках не нужно держать во рту конфету на палочке. Мне не важно, как много времени пациенты тратят на чистку зубов. Главное, чтобы рот стал чистым. Для проверки этого есть разные методы, например, индикаторные таблетки для выявления налета зубах. Ее нужно разгрызть, и таблетка окрасит налет на зубах в красный и синий.
Не места, которые окрасились, нужно почистить снова. Рука привыкает совершать определенные движения, а потому некоторые места могут оказаться не почищенными. Вторая возможность – провести языком по зубам: все, что шершавое – грязное. Чистая эмаль – зеркально-гладкая».