Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в 2018 году

Зарегистрирована 231 пара близнецов, из них 84 пары мальчиков, 68 пар девочек и 79 смешанных пар. В Таллинне родилось 5167, в Харьюмаа - 1859, на Хийумаа - 70, в Ида-Вирумаа - 1030, Йыгевамаа - 234, Ярвамаа - 275, Ляэнемаа - 188, Ляэне-Вирумаа - 628, Пыльвамаа - 219, Пярнумаа - 881, Рапламаа - 321, Сааремаа - 307, Тартумаа - 2053, Валгамаа - 252, Вильяндимаа - 459 и Вырумаа - 327 детей.