Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в 2018 году

По данным отдела записи актов гражданского состояния МВД, в прошлом году в Эстонии зарегистрировали рождение 14 270 детей, из них 7289 мальчиков и 6981 девочка.
Зарегистрирована 231 пара близнецов, из них 84 пары мальчиков, 68 пар девочек и 79 смешанных пар. В Таллинне родилось 5167, в Харьюмаа - 1859, на Хийумаа - 70, в Ида-Вирумаа - 1030, Йыгевамаа - 234, Ярвамаа - 275, Ляэнемаа - 188, Ляэне-Вирумаа - 628, Пыльвамаа - 219, Пярнумаа - 881, Рапламаа - 321, Сааремаа - 307, Тартумаа - 2053, Валгамаа - 252, Вильяндимаа - 459 и Вырумаа - 327 детей.
Самыми популярными именами для мальчиков в прошлом году были Робин, Оливер, Маттиас, Расмус, Кристофер, Себастьян, Карл, Роберт, Хенри и Никита. Самыми популярными именами для девочек стали София, Мия, Ленна, Мария, Эмили, Эмма, Саския, Элийзе, Эмилия и Нора.